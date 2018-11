Collezione Borse Coccinelle A/I 2018-19: dettagli chic

Collezione Borse Coccinelle A/I 2018-19

La nuova Collezione Borse dedicata alla stagione fredda

Stile sofisticato, colori caldi e dettagli chic: il nuovo catalogo di borse firmato Coccinelle

Stile sofisticato e colori caldi per la nuova Collezione Borse Coccinelle A/I 2018-19 che riscalda l’inverno con tantissimi dettagli chic.

Con la stagione fredda tornano alcune delle forme iconiche del marchio: dalle borse a mano piccole e bon ton ai modelli a spalla da giorno più capienti; ma non mancano borse a cartella, tracolle decorate e borse da lavoro più raffinate per affrontare con stile le basse temperature.

Coccinelle premia per l’inverno modelli scamosciati e pellami opachi di grande pregio. Primo piano sulle borse a cartella, tracolle stile messenger con patta di chiusura nelle versioni a tinta unita e quelle con patta dall’effetto cavallino a quadretti in toni scuri.

Da non perdere le tracolle in suede in sfumature di nero, bordeaux, verde scuro o marrone, anche con decorazioni in pelliccia ecologica.

Passiamo poi alle raffinate handbag in forme medie e mini previste sia in colorazioni tipicamente invernali come il marrone e il nero, che nelle varianti in nuances tenui e romantiche come il rosa cipria.

Forme alte e capienti per le borse da lavoro in pelle e quelle a spalla, grintose e moderne. Per la sera invece: pochette in forme rettangolari con tracolla nelle versioni in pelle scamosciata, opaca oppure con stampa rettile più pregiata.