Oroscopo del giorno 12 Novembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 12 Novembre 2018 Lunedì è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 12 Novembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Non dovresti avere problemi a trovare la tua strada nella maggior parte delle aree della vita, Ariete. Sfortunatamente, ci può essere una parte importante della tua vita che non sta andando esattamente come volevi, ad esempio l’amore. È probabile che ti imbatterai in un atteggiamento tremendamente testardo.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo spirito brilla, Leone. Potresti sentirti pieno di energia mentre vai in giro per la strada. Il tuo senso dell’avventura è alto, e c’è ben poco che ti faccia cadere. Un’area che potrebbe essere difficile da affrontare in questo momento è l’amore. La pazienza è il segreto.

SAGITTARIO ⭐⭐TOP: Le risate sono nell’aria oggi, purché non rimani impigliato al ritmo lento della tua vita amorosa. Puoi divertirti mentre fai le cose un passo alla volta. Assapora ogni momento. Non cercare di correre a quello successivo.

Oroscopo del giorno 12 Novembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Divertiti con i tuoi cari, Toro. Metti da parte le tue preoccupazioni. Non pensare alle possibili conseguenze negative. Concentrati sul divertimento e l’eccitazione del momento. Hai la capacità di creare legami straordinariamente forti tra te e il tuo partner. L’amore è a tuo favore, quindi agisci con fiducia. Non c’è motivo di sentirsi male o insicuro in alcun modo. Tieni la testa alta.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Potresti sentirti scivolare in una comprensione più profonda con un amico intimo o una persona cara, Vergine. Le situazioni romantiche si stanno surriscaldando e stai lentamente lasciando che le tue inibizioni svaniscano. Metti da parte argomenti seri e prendi tempo per divertirti ed essere più socievole.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le stelle indicano che l’amore e il romanticismo sono a tuo favore, Capricorno. Scoprirai che questa parte della tua vita sta andando bene. Non rovinare tutto con il tuo egocentrismo però altrimenti il tuo compagno finirà per ignorare tutti i tuoi desideri e bisogni.



Oroscopo del giorno 12 Novembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei il gioiello segreto, Gemelli. Non c’è motivo di ritirarsi e nascondersi. Indossa la tua aria regale. La tua natura pacifica e affascinante traspare e irradi le qualità divine che hai dentro. Chiunque condivide la tua compagnia stasera è estremamente fortunato. Assicurati che questa persona ne sia degna.

BILANCIA ⭐⭐ TOP:Il più delle volte è bello avere opinioni forti ed essere indipendenti, Bilancia. Ma ci sono altre volte in cui questo atteggiamento allontana le persone. C’è un atteggiamento testardo ma sensibile nel tuo mondo che potrebbe essere difficile da affrontare per te. Forse stai adottando un approccio più razionale alle cose mentre la persona amata sta assumendo un atteggiamento più emotivo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il tuo lato sensibile e sensuale è stato tirato fuori, Acquario. Potresti sentire come se il tuo lato romantico fosse in bella mostra. Sei come un ballerino sul palco e accetti questo ruolo con piacere! C’è una grande combinazione di energie al lavoro che ti consente di diventare più realistico riguardo all’amore e di affrontarlo con talento e coraggio. Sii più espressivo quando si tratta dei tuoi bisogni e dei tuoi desideri.

Oroscopo del giorno 12 Novembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Potresti sentirti rinchiuso in un legame di profonda emozione e atteggiamenti testardi con amici intimi o con il partner, Cancro. Forse è difficile per te dire quello che senti veramente. Potresti avere l’impressione di essere giudicato dagli altri. Cerca di non lasciare che il tuo ego si intrometta. Dì ciò che senti senza preoccuparti di come reagiranno gli altri.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:L’amore sensuale e appassionato è sicuramente all’ordine del giorno delle attività di questa sera, Scorpione. Divertimento, entusiasmo, romanticismo e amore sono tutti temi chiave che potrebbero avere la precedenza su tutto. Non permettere a qualcun altro di decidere il tuo percorso. Sai cosa vuoi, quindi non dire che non ti interessa. L’amore sta arrivando. Impara ad afferrarlo.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Esci dal tuo guscio e sii orgoglioso del tuo lato sensibile, Pesci. Sebbene tu possa sentirti vulnerabile quando si tratta di amore e romanticismo, questo non significa che devi nasconderlo. Potresti pensare che tutti gli altri lo facciano, ma non farti ingannare. Sono altrettanto insicuri quanto te! Vai avanti e lascia che questo lato della tua personalità brilli. Ammettere la tua vulnerabilità è meravigliosamente attraente.

Buone stelle a tutti!