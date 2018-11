Classifica zodiacale Novembre 2018 Ariete: decima posizione

In amore, Venere sarà disposta ad aiutarvi. Oltre ad aumentare l’energia, vi infonderà un maggiore affiatamento e migliorerà la complicità con il partner. Se siete single, durante il mese di novembre ci sarà per voi più di una relazione sporadica. Sarete passionali e riuscirete facilmente a conquistare il cuore della persona che vi interessa.

Torna il pianeta Urano nel vostro segno e in voi si manifesta un senso d’insoddisfazione e il desiderio di rompere gli schemi. A causa di ciò, vi sentirete un po’ a disagio. Fortunatamente, voi Arieti siete forniti di una buona dose di sicurezza e fiducia personale, pertanto, sarete in grado di vivere questo mese con una discreta autonomia e serenità.