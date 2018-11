Classifica zodiacale Novembre 2018 Capricorno: nona posizione

Classifica zodiacale Novembre 2018 Capricorno stilata da TopLook.

Ci sono grosse nubi all’orizzonte ma niente paura, perché il cielo tornerà ad essere limpido e chiaro. È l’Universo che vi concede una tregua e fareste bene ad approfittarne per mettere ordine negli aspetti della vostra vita in cui c’è un po’ di scompiglio.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno del Capricorno: Amore

In amore, state per vivere un periodo di intense emozioni. Per tutto il mese, la relazione con il partner si manterrà molto solida. Se siete ancora single, in questo momento siete più inclini alle manifestazioni d’amore platonico. Sembrate essere più affascinati dai sogni senza futuro, piuttosto che buttarvi in una reale avventura d’amore.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno del Capricorno: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, se non vi sentire esausti, difficilmente riuscite a trovare una vera soddisfazione. Sarà necessario che adottiate un comportamento più flessibile. Alla fine del mese le entrate sapranno ricompensare i vostri sforzi.