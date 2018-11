Classifica zodiacale Novembre 2018 Gemelli: settima posizione

Classifica zodiacale Novembre 2018 Gemelli stilata da TopLook.

Con il transito retrogrado di Mercurio, è probabile che sopraggiungano situazioni complesse in materia di comunicazione. Probabilmente, le cose non saranno difficili come il mese scorso, ma nemmeno rose e fiori.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno dei Gemelli: Amore

In amore,c’è molta ambiguità, questo perché nonostante Venere sia dalla vostra parte e vi trasmetta una buona dose di seduzione, la comunicazione con il partner non sarà facile. Se siete single, non sembra questo il momento adatto a dare una svolta alla vita sentimentale, dal momento che il desiderio di conoscere nuove persone sarà molto forte e non vorrete rimanere bloccati in una relazione stabile

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno dei Gemelli: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, vi sentirete un po’ inquieti a causa della scarsa concentrazione. Forse è il caso di trascorrere qualche giorno di vacanza o fare un viaggio di piacere per vedere posti nuovi e persone differenti.