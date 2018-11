Classifica zodiacale Novembre 2018 Pesci: sesta posizione

Classifica zodiacale Novembre 2018 Pesci stilata da TopLook.

Le tensioni astrali del mese scorso non ci sono più e godrete delle energie positive che gli astri vi stanno inviando. Le circostanze sono molto favorevoli per sfruttare gli aspetti positivi di Saturno che v’invita a riorganizzare i vostri progetti di vita, dopo che avete attraversato una crisi personale.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno dei Pesci: Amore

In amore, sarà un periodo molto interessante che arricchirà la vostra relazione. Ci saranno nuovi sviluppi nella vita di coppia un nuovo modo di stabilire il vostro approccio con la persona amata. Se siete single, potreste fare nuovi contatti sui social e organizzare un appuntamento per vedervi da vicino.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno dei Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, Venere in trigono a Marte, vi aiuterà e separare l’essenziale dal superfluo, per dedicarvi alle cose che vi portano un vantaggio economico, senza perdere tempo e ed energie in questioni irrisorie.