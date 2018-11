Classifica zodiacale Novembre 2018 Toro: ottava posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, ci sono buone possibilità di realizzare alcuni progetti o di affermarvi nelle vostre attività. Plutone vi darà la costanza per perseguire nei vostri obiettivi senza essere distratti o scoraggiati, finché non li porterete a compimento.

L’amore sarà il principale attore del mese, ma continuerà ad essere un po’ complicato. Insomma, l’amore ci sarà, ma è come se voi anziché avvicinarvi ve ne allontaniate, forse per prudenza, o perché state aspettando di capire se la persona che amate è alla vostra altezza. Se siete single, potreste vivere situazioni interessanti con un personaggio misterioso.

Le influenze di Giove, in orbita nel segno zodiacale a voi opposto, vi metteranno di fronte ad aspetti poco piacevoli della vostra personalità. Sarete più combattivi del solito e alla gente direte le cose in faccia.