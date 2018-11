Classifica zodiacale Novembre 2018 Vergine: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Novembre 2018 Vergine stilata da TopLook.

Pare che in questo mese di novembre le cose si complichino un po’. La congiunzione tra Marte e Nettuno, in opposizione alla vostra costellazione, produrrà delle onde disarmoniche che porteranno con loro agitazione, battute d’arresto e conflitti in alcune aree della vostra vita.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno della Vergine: Amore

In amore, Venere avrà un’influenza importante e vi donerà un importante potere di attrazione, per cui, la vostra vita amorosa dovrebbe evolversi in un’atmosfera ricca di sensualità. Se siete single, avrete molte opportunità di avviare una relazione d’amore.

Classifica zodiacale del mese di Novembre 2018 per il segno della Vergine: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, nulla vi distoglierà dagli obiettivi che avete stabilito. Qualunque cosa accada, sarete in grado di reagire in modo concreto e positivo. Efficienza, iniziativa e potere decisionale, insieme a un’attenta valutazione dei fatti, saranno la formula che vi renderà inarrestabili.