Oroscopo del giorno 13 Novembre 2018 Martedì è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 13 Novembre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐TOP:Oggi c’è molta tensione nell’aria, Ariete. Forse senti che nessuno ti sta ascoltando e che la gente sta prosciugando le tue energie. Puoi agire in modo difensivo e arrabbiarti molto. È possibile che nessuno ti abbia mai visto prima in questo stato. Non aver paura di esprimere la tua rabbia. La rabbia repressa è come un veleno per il tuo corpo e la tua anima.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Negli ultimi tempi potresti aver avuto difficoltà a raggiungere i tuoi obiettivi. Sfortunatamente per te Leone, oggi non sarà diverso. Potresti iniziare a sentirti un pò insoddisfatto di come sta andando la tua vita in questo momento. Ti farai alcune domande sui tuoi obiettivi. La tua vita è all’altezza di questi obiettivi? Puoi esprimere la tua meravigliosa creatività quando vuoi!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: È possibile che tu stia cercando di fare troppo, Sagittario. Oggi prenditi una pausa per approfittare della vita. Perché non uscire per una bella cena con gli amici, o ancora meglio, andare in vacanza? Prova a lasciare che le cose accadano. Ti meriti tempo solo per te!

Oroscopo del giorno 13 Novembre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Come Toro, hai un dono innato per guarire e calmare altre persone in situazioni di crisi. Le posizioni dei pianeti oggi potrebbero dirti di pensare in termini più concreti. Se sei interessato alla terapia a base di erbe, ad esempio, questo potrebbe essere il momento perfetto per saperne di più.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Il tuo senso di responsabilità è probabilmente il catalizzatore per la maggior parte delle tue motivazioni, Vergine. Ma cosa succede quando gli eventi sono al di fuori del tuo controllo e non sei in grado di fare qualcosa? Potrebbe essere necessario ammettere che a volte non è possibile controllare tutto, in particolare la famiglia e gli amici.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP:È possibile che tu possa essere in conflitto con persone del sesso opposto oggi, Capricorno. Potresti sentirti come se ti mettessero ostacoli davanti per rallentarti. Ma invece di entrare in conflitti che alla fine potrebbero degenerare in scontri furiosi, prova a chiederti cosa sbagli. La tua personalità prende in considerazione sia i tuoi lati maschili che quelli femminili?





Oroscopo del giorno 13 Novembre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Sembri essere uno specialista delle relazioni e sei molto sensibile agli alti e bassi della tua vita. Ma oggi potresti chiederti se le persone ti amano meno di prima. Devi davvero fare un grande sforzo per essere amato? Solo tu puoi rispondere a questa domanda.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti mettere fine alle tue attività, Bilancia. Puoi dare un’occhiata alle cose e renderti conto che al momento manca il clima di fiducia di cui hai bisogno per essere produttivo e creativo. È un buon momento per fare un pò di ordine nelle relazioni e ricordare agli altri le loro responsabilità nei tuoi confronti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai un giorno molto dinamico davanti a te, Acquario. Potresti sentire la necessità di mettere tutta la tua energia in un progetto di gruppo. Avrai voglia di rimboccarti le maniche e andare al lavoro. Di solito sei una persona meditativa, pensierosa, ma oggi stai cercando risultati concreti e azioni. Chissà? Questo duro lavoro potrebbe anche aiutarti a rilassarti un pò .



Oroscopo del giorno 13 Novembre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Di solito sei pieno di energia Cancro, ma oggi potresti non sentirti così vivace. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. In effetti, potresti avere il tempo di riflettere sulla tua vita personale e su cosa ti aspetti dalle tue relazioni. Potresti anche voler pensare a come intendi fare per ottenerlo! Forse alcune delle tue motivazioni sono cambiate ultimamente.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Cosa stai cercando nella vita, Scorpione? In fondo, il tipo di lavoro che fai soddisfa i tuoi desideri? I piccoli problemi che incontrerai nella tua vita professionale durante la prossima settimana potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso. Dai un’occhiata in giro per vedere se il lavoro che fai e le persone della tua vita tengono in considerazione la tua natura profondamente spirituale.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai mai pensato a te stesso come ad leader, Pesci? Oggi è un grande giorno per iniziare un progetto che coinvolge le altre persone, con te al comando! Il lato forte e deciso della tua personalità verrà fuori! Dopotutto, questo è il primo nuovo giorno del resto della tua vita.

Buone stelle a tutti!