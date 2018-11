Tendenza Paillettes: la Glitter Mania invade l’inverno

Tendenza Paillettes

La Glitter Mania invade l’Autunno/Inverno 2018-19

Dall’Alta Moda al ready-to-wear: tutto diventa brillante e iper femminile

Tendenza Paillettes – La stagione estiva è ormai un lontano ricordo, ma i colori e la luce che l’Estate porta con sé tornano a risplendere anche in questo Autunno/Inverno2018. Come? Certamente con gli abiti che, sulle passerelle di Haute Couture, si declinano seguendo un solo imperativo: brillare!

E quale modo migliore allora per scintillare nel grigiore della brutta stagione, se non avvolgendosi di abiti completamente ricoperti di paillettes?

Dall’Alta Moda al ready-to-wear, tutto diventa assolutamente iper femminile e seducente. Proprio come i mini dress e i tailleur in stile sparkling che non sono destinati solo alle occasioni speciali. Ora i capi più trendy e scintillanti si indossano dalla mattina alla sera, sia con i look casual chic che con quelli raffinati ed eleganti.

Le linee sono pulite, i volumi rigorosi. Ma la loro luminosità è impareggiabile.

Tagli semplici e volumi clean quelli proposti da Elisabetta Franchi e Albino Teodoro, impreziositi da all over di micro paillettes monocrome.

Ma forte è anche la tentazione di farsi sedurre dagli arditi e luminosi disegni di N°21. L’importante, in ogni caso, sarà non destinare la contagiosa allegria di questi capi esclusivamente alle occasioni festose di fine anno. Ogni giorno sarà quello buono per un’abbondante dose di paillettes.

Niente più limite per brillare allora: di giorno con outfit casual ma sfavillanti e di sera con minidress e vestiti eleganti. Le paillettes sono un classico intramontabile, che non passa mai di moda, un must have da sfoggiare per seguire le nuove tendenze.

E le misure? Niente paura, possono essere micro o giganti.. La cosa che conta è avere paillettes in quantità industriali!