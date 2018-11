La barca ha un layout a 3 cabine e 2 bagni, spazio per il marinaio a prua e un garage per stivare un tender a idrogetto fino a 3,3 metri di lunghezza.

La posizione di avanguardia assoluta in termini di tecnica , raggiunta proprio grazie alla propulsione, rappresenta senz’altro una grande attrattiva per chi è alla ricerca d’innovazione estrema e prestazioni adrenaliniche. Il Carbon Tech poi, interpreta un ruolo da protagonista: è presente su sovrastruttura, plancetta di poppa, garage, tettuccio apribile e parte della coperta. Efficienza dei consumi, riduzione di vibrazioni, rumorosità e peso complessivo, grandi reattività di manovra e accelerazione sono tra i principali benefici dell’unione tra propulsione e carbonio.

Al Fort Lauderdale Boat Show, il salone nautico più importante degli Stati Uniti, Azimut Yachts consolida la propria posizione di leader dei cantieri stranieri in USA. Standing ovation per l’esordio del modello Azimut S6 : un coupé puro con vocazione sportiva dall’inedita tecnologia.