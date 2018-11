Oroscopo del giorno 16 Novembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 16 Novembre 2018 Venerdì è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 16 Novembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐TOP: L’energia di oggi ti consentirà di prendere decisioni eccellenti, Ariete. Le cose andranno più velocemente del solito. La collaborazione dei colleghi, l’energia fisica e una mente acuta ti supporteranno. Cosa si può chiedere di più? Potresti scoprire che quasi tutto va per il verso giusto. Datti una pacca sulla spalla, perché dovresti essere in grado di gestire tutto.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:È bello sognare, specialmente nei giorni come questo, Leone. Ampliare la tua mente e pensare alle possibilità sono modi positivi per aumentare le tue conoscenze. Datti il tempo per riflettere. Perché non sdraiarsi e guardare le stelle? La tua creatività fiorirà se ti prendi il tempo necessario.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Le probabilità di sentirti forte e sicuro oggi sono tante, Sagittario. È un buon momento per provare qualcosa che non hai mai provato prima. Se non hai mai lavorato ad un incarico di un certo tipo o non hai mai ricoperto un ruolo di guida, considera di farlo. Hai il potere e la popolarità per fare la vera differenza.

Oroscopo del giorno 16 Novembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Parla con delicatezzaoggi, Toro. Con l’energia di oggi, è importante dedicare del tempo a pensare a come le tue parole influenzeranno la persona con cui stai parlando. Può essere più facile del solito dire la cosa sbagliata, specialmente se sei nella posizione di dire a qualcuno qualcosa che pensi possa non andare troppo bene. Evita le critiche.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Con l’energia di oggi, potresti voler lasciare libera la tua immaginazione per un pò, Vergine. Questo ti connetterà con il tuo io interiore. Lascia che la tua immaginazione sia il tuo biglietto da visita per le tue capacità creative e artistiche. Le abilità di problem-solving possono anche essere accentate o realizzate quando la mente ha il tempo di vagabondare. Questa parte di te è importante quanto il tuo cuore, quindi usala al meglio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: L’energia del giorno dovrebbe farti sentire abbastanza bene, Capricorno. Quando ridi, fai del bene alle altre persone. Questo è un effetto potente. Potresti scoprire che puoi trasferire l’entusiasmo e i buoni sentimenti che hai verso tutti quelli che ti circondano. Condividi la tua energia positiva sorridendo, ridendo e facendo quello che ti fa star bene.



Oroscopo del giorno 16 Novembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Oggi Gemelli, non essere troppo sorpreso se avrai difficoltà ad entrare in uno stato d’animo di lavoro. È probabile che tu preferisca sognare ad occhi aperti piuttosto che essere nel mondo reale. Sei suscettibile nel sognare ad occhi aperti e fare viaggi fantasiosi. Considera di creare un elenco di tutto ciò che devi fare per aiutarti a concentrarti. Questo ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi a breve termine, e puoi prenderti questa sera con calma.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi incontrare un nuovo amico, Bilancia. Le persone tendono a sentirsi a proprio agio attorno a te anche se sono diverse da te. Questo perché di solito accetti il fatto che tutti sono diversi e questo va bene. Questa è una qualità rara e speciale, non tutti sono aperti come te! Pianifica di fare qualcosa con il tuo nuovo amico o di uscire con un’altra persona speciale. Non mancheranno le persone interessate a passare del tempo con te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Aspettati una spinta di popolarità oggi, Acquario. Un modo per farne buon uso è portare cambiamenti. Forse tu e i tuoi collaboratori sentite che il posto di lavoro necessita di un nuovo programma. Saresti bravo a presentarlo ai responsabili. Anche se è stato fatto prima, usa la tua popolarità per iniziare una petizione o trova modi creativi per rendere un gruppo più efficace.





Oroscopo del giorno 16 Novembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Oggi puoi trovare che le persone sono davvero attratte da te come amico. Questo perché di solito sei un buon ascoltatore. Sei aperto alle idee e ai pensieri degli altri. Cerca intorno a te chi ha bisogno di un abbraccio o un orecchio per raccontare un problema.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Hai un’incredibile immaginazione, Scorpione. Oggi è un grande giorno per metterla in pratica. Prenditi del tempo per dedicarti ad attività creative e prova la meditazione. Hai un potente strumento per sbloccare paure interiori e inibizioni, aumentando la tua sicurezza e creatività e risolvendo le sfide della vita. Considera di imparare molto dalla meditazione per entrare in contatto con il tuo io interiore.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:L’energia di oggi può evidenziare la tua popolarità, Pesci. I transiti aumentano il tuo entusiasmo e la tua energia nel fare le cose. Le persone si sentiranno attratte da te. Questo tipo di popolarità può farti sentire speciale e fortunato. Non lasciarti trasportare. Usa questa influenza per fare del bene.

Buone stelle a tutti!