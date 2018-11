Oroscopo del giorno 17 Novembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 17 Novembre 2018 Sabato è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 17 Novembre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP: Potrebbe essere il momento giusto per fermarsi e analizzare la vita, Ariete. Sei dove pensavi di essere? Se è così, complimenti! Questo è un ottimo risultato. In caso contrario, coraggio. La chiave è scrivere obiettivi solidi e i passi necessari per raggiungerli. Dopo tutto, è la tua vita. La mappatura del percorso dipende da te.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Considera di pianificare un incontro romantico, Leone. Con l’influenza degli aspetti planetari di oggi, sarà facile connettersi con la persona speciale. Esci a cena con il tuo partner o fissa un appuntamento con qualcuno di nuovo che ha attirato la tua attenzione. Non lasciare che la timidezza o l’insicurezza ti ostacolino. Se sei single, considera di amare la persona più importante della tua vita: tu, facendo qualcosa di speciale.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Non essere sorpreso se senti un bisogno reale di respirare oggi, Sagittario. Per quanto tu possa godere della compagnia degli altri, devi avere anche del tempo per te stesso. Vedi se riesci a lavorare in uno spazio privato o semplicemente chiudi la porta. Se hai bisogno di muoverti per stare da solo, sali in macchina e vai. L’irritabilità è un buon indicatore di quanto è necessario allontanarsi dalla folla.

Oroscopo del giorno 17 Novembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐ TOP: Se ti senti irritabile e stressato oggi, Toro, potrebbe essere il risultato di troppa pressione su te stesso. Potrebbe essere saggio dare un’occhiata alle aspettative che hai di te stesso. E’ il momento di rinnovare la tua vita per adattarsi a quello che è più vicino a te.



VERGINE ⭐⭐ TOP:Se qualcuno impiega troppo tempo a fare qualcosa oggi Vergine, la tua rabbia può divampare. La pazienza non è sempre il tuo forte e credi nella filosofia “se vuoi che sia fatto bene, fallo da solo”. Questo però non è sempre corretto. Gli altri devono fare le cose al loro ritmo, e in alcuni casi, è essenziale che tu dia loro la possibilità di farlo. Fai un respiro profondo se necessario e sii paziente.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Se le cose non vanno molto bene con gli altri Capricorno, potrebbe essere il momento di considerare le tue aspettative su di loro. Chiediti quali tipi di richieste fai agli altri e se sono giuste. È possibile che ti aspetti dagli altri la stessa cosa che faresti tu, ma forse non sono in grado di eguagliarti? Potresti parlare con le persone coinvolte per scoprire come si sentono.



Oroscopo del giorno 17 Novembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Pensa se stai spendendo abbastanza tempo con tutti quelli che sono speciali per te, Gemelli. Siediti e cerca di capire come hai distribuito il tuo tempo ultimamente. Se una porzione è considerevolmente più grande delle altre, dedica un pò di tempo anche alle persone rappresentate dalle porzioni più piccole.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Potresti trovare piuttosto difficile accettare le critiche oggi, Bilancia. Piuttosto che vederle come un attacco personale, prova a vederne il valore. Se sei onesto con te stesso, riconoscerai che puoi imparare e crescere dalla critica, afferrala come un’opportunità.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un pò di tempo con la persona amata potrebbe essere quello che ci vuole per oggi, Acquario. Con il caos quotidiano del lavoro e della vita, può essere difficile trovare un pò di tempo per stare da soli. Prendi la situazione in mano. Se sei single, pensa a prendere accordi per trascorrere del tempo con un amico.





Oroscopo del giorno 17 Novembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Se il tuo partner va troppo in fretta oggi Cancro, probabilmente vorrai rallentare un pò le cose. “Bello e facile” è la frase del giorno per te, quindi crea un ambiente che consenta più tempo per tali circostanze. Fai sapere al tuo partner come ti senti e cosa vorresti che succedesse. Nessuno può leggerti nella mente. Ci sono molte meno possibilità di equivoci quando c’è una comunicazione trasparente.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Fai attenzione a non cadere preda del tuo stesso idealismo oggi, Scorpione. Sebbene questa sia una delle tue qualità più ammirevoli, poiché contribuisce alla tua natura romantica e creativa, il troppo può essere dannoso. È importante vedere le cose per come sono, nonostante quanto potresti desiderare che siano diverse. Il mondo reale non sempre va di pari passo con la tua immaginazione. Fidati del tuo istinto.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: L’energia della giornata non ti farà andare troppo lontano. In effetti, sei più incline a commettere errori o lasciare un sacco di cose non finite. Crea la tua lista di cose da fare e fai una cosa alla volta ad un ritmo costante. Anche se non finisci tutto, ciò che realizzerai sarà fatto bene.

Buone stelle a tutti!