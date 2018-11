Talea Milano: il Cocktail Bar sperimentale

Passiamo poi al Ghost of Classic che, servito in una coppa di onice, fa sentire un re chi sorseggia il distillato di rabarbaro, Wind Turkey infuso con noci pecan affumicate, Amaro Farmily alla melassa di carrube.

Un gioco di colori, profumi e consistenze che regalano sapori inaspettati, come quello del Good Morning Earth , estratto di barbabietola e caffè, Mezcal infuso alla verbena e al thè Earl Grey, vermouth di datteri rossi e vino alle foglie di ravanello. Un vero e proprio risveglio per il palato servito in una barbabietola!