Oroscopo del giorno 18 Novembre 2018 Domenica è il segno del Cancro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 18 Novembre 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP:Probabilmente le cose stanno andando bene negli ultimi anni per l’amore e il romanticismo, Ariete. Scoprirai che la comunicazione è migliorata e che le battute spiritose sono rassicuranti e istruttive. Potresti essere stato così preso dal lavoro da non riuscire a prenderti cura dei dettagli e a fare il necessario per far funzionare le cose senza intoppi.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai raggiunto un periodo culminante dell’anno per l’amore e il romanticismo, Leone. Questo è il momento in cui il tuo sogno finalmente si realizza. Tutto dipende da come hai giocato le tue carte negli ultimi mesi. Questo è il momento della resa dei conti. Devi portare il tuo aereo sulla pista di atterraggio.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Il tuo aereo è rifornito, i tuoi bagagli sono pieni, e tu hai l’autorizzazione dalla torre di controllo, ma per qualche ragione Sagittario, non riesci proprio a decollare. Forse ci sono dettagli del viaggio che non hai preso in considerazione. Le persone ti fanno domande e tu non hai tutte le risposte. Questo è quello che succede quando si tratta di amore.

Oroscopo del giorno 18 Novembre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐ TOP: Potresti sentirti emotivamente bene Toro, ma sfortunatamente le persone intorno a te non sembrano condividere questa sensazione. Il tuo primo istinto potrebbe essere quello di sacrificare te stesso per rendere il percorso più facile al prossimo. Ricorda che le altre persone hanno bisogno di imparare a fare le cose da sole. Se qualcuno è di cattivo umore, lascia che lo sia. Forse starai meglio passando la giornata da solo.



VERGINE ⭐⭐ TOP:Le tue emozioni sono solide e ti senti bene, Vergine. Allo stesso tempo, stai avendo difficoltà a esprimere i tuoi veri sentimenti nel modo in cui ti piacerebbe, specialmente quando si tratta di amore. Forse hai così tanti pensieri che non sai come risolverli, o quali rivelare e quali tenere nascosti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: La persona che è più organizzata e stabile vincerà la gara, Capricorno. Stai attento, però. Le altre persone potrebbero cercare di distrarti. Potresti trovarti nel bel mezzo di un progetto importante e decidere di fare una pausa. La pausa che speravi non durasse più di cinque minuti si è trasformata in una grande interruzione.



Oroscopo del giorno 18 Novembre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo ruolo oggi è quello di colmare le lacune comunicative. Sii consapevole di tutto quello che devi fare, ma non pensare di doverlo fare da solo. Questo è un buon momento per delegare la responsabilità. Tieni traccia delle responsabilità o potresti finire per perdere un posto di lavoro che qualcun altro dovrebbe fare.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Le questioni di amore e romanticismo dovrebbero andare bene, ma cerca di non esagerare, Bilancia. Stai attenta ad essere così presa dalla fantasia del romanticismo che non riesci a prenderti cura dei dettagli. Oggi è un buon giorno per mettere solide fondamenta prima di iniziare a costruire. Se hai già iniziato a costruire, potrebbe essere necessario tornare indietro e prendere in considerazione le aree in cui potrebbero essere necessarie delle travi di supporto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo cervello sta volando in alto, Acquario. Chiunque altro potrebbe avere le vertigini cercando di elaborare anche solo una frazione delle cose che ti filtrano in testa in un giorno. La chiave per te è non esprimere ogni singolo pensiero ad alta voce, ma mantenere l’elaborazione interna. Le persone vogliono sentire la tua decisione finale, non il processo che hai attraversato per raggiungerlo.



Oroscopo del giorno 18 Novembre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Calmati e organizzati prima di suggerire le tue idee agli altri, Cancro. Questo è particolarmente vero quando si tratta di amore e romanticismo. Non appena viene fuori questo argomento, ti irrigidisci ed esplodi in modo inadeguato. Mettiti alla prova e trova il tuo eequilibrio, letteralmente e figurativamente, prima di procedere. Non preoccuparti di prendere il sopravvento.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è uno di quei giorni in cui la strada si biforca in diverse direzioni e tu devi decidere da che parte andare, Scorpione. Questo di solito non è difficile. Tu vai con il flusso. Ma ora le cose stanno scorrendo in più direzioni e devi capire in che direzione andare. Ricorda che qualunque scelta tu faccia sarà quella giusta.



PESCI ⭐⭐ TOP: Potresti avere difficoltà a relazionarti con le persone, Pesci. Forse sei frustrato nel sentire sempre le stesse conversazioni superficiali. Mentre ti intrattiene con dozzine di persone diverse, penserai a quanto sarebbe bello se tu potessi essere a casa davanti alla TV. Il tuo piano migliore è quello di evitare situazioni che sai che non ti piaceranno. Non ha senso torturarsi.

Buone stelle a tutti!