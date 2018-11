Oroscopo del giorno 19 Novembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 19 Novembre 2018 Lunedì è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 19 Novembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐TOP:Se oggi il mondo crollasse oggi, tu non batteresti ciglio. La fonte della tua felicità potrebbe essere quella nuova persona nella tua vita. Sei appassionatamente, intensamente, meravigliosamente innamorato? Puoi cedere alla magia. Lascia che porti alla luce le parti positive della tua personalità, ma mantieni salda la tua intelligenza!



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Forse la tua cerchia di amici ha subito un grande cambiamento. Il fatto è che non hai più tanti pregiudizi riguardo alle persone che incontri e non cerchi più solo un certo tipo di persona come amico. Accetti chiunque arrivi. Potresti non rendertene conto, ma il tuo atteggiamento è completamente diverso rispetto al passato. Buon per te!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Spesso i temperamenti ardenti come il tuo sono attratti dalla lotta per grandi cause. Di conseguenza, hai un grande potenziale di leadership che potrebbe emergere oggi. Il tuo coraggio, entusiasmo e vigore saranno contagiosi quando salirai sul palco!

Oroscopo del giorno 19 Novembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Potresti aver avuto delle delusioni emotive ultimamente, ma oggi riavrai la tua fede nell’amore. Tutto quello che devi fare è agire. La tua straordinaria lucidità e il tuo realismo ti impediscono di sperare nell’impossibile. Preferiresti andare al lavoro per raggiungere i tuoi obiettivi piuttosto che dilettarti con le illusioni. In effetti, è più probabile che tu ottenga risultati da te stesso che dalle altre persone.





VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Hai sempre guardato con invidia le altre persone e pensavi: “Vorrei avere un’abilità naturale del genere”. Ora capirai che la persona che ha suscitato la tua invidia è solo qualcuno che ha avuto la sicurezza di credere in se stessa e perfezionare e sviluppare un’attitudine. È una questione di duro lavoro, di fiducia in se stessi e di coraggio. Puoi farcela anche tu!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Il tuo ottimismo rischia di ricevere un piccolo impulso oggi, Capricorno. Potresti fare un inconto importante oppure potresti trarre grandi soddisfazioni dall’essere parte di un gruppo. Le faccende fastidiose della vita quotidiana saranno dimenticate almeno per oggi!





Oroscopo del giorno 19 Novembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Indossa le tue scarpe da viaggio, Gemelli. La paura dell’ignoto potrebbe averti spinto a rimandare determinati viaggi. Dicevi di essere troppo occupato, ma nessuno ci credeva davvero, nemmeno tu. Se un’opportunità di viaggiare si presenta oggi, non lasciartela sfuggire. È sciocco evitare la vita.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Stai pensando di entrare in affari per conto tuo, Bilancia? Essere autonomi non significa automaticamente che avrai più libertà. Certo, sarai il capo di te stesso, ma avrai anche tutta la responsabilità per il successo o il fallimento della tua impresa. Pensaci. Basa la tua decisione sulla realtà e non sulla fantasia.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Forse dovresti sospendere le tue inibizioni per oggi Acquario, e lasciare che i tuoi sogni ti guidino. Potresti concederti una vacanza dalle faccende quotidiane. Sarebbe certamente un sollievo. Chissà? Potresti evocare una realtà dalle cose dei tuoi sogni.



Oroscopo del giorno 19 Novembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Qualcosa ti sta costringendo ad essere cittadino del mondo, Cancro. Potresti trovarlo un pò inquietante. Ti senti come se le radici della tua identità, il tuo background familiare e la posizione sociale, si stiano dissolvendo a poco a poco. Consolati con la consapevolezza che la tua famiglia sta semplicemente cambiando ed espandendosi. Si stabilizzerà di nuovo su un altro piano più alto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Nei prossimi giorni, è probabile che tu abbia accesso a dimensioni di percezione che non sospettavi, Scorpione. Forse diventerai consapevole di certi fenomeni energetici, esperienze o stati di coscienza altamente sensibili. Non aver paura. Invece, indaga su ciò che questi mondi hanno da offrire. Ciò che imparerai ti aiuterà a far fronte alla tua sensibilità.



PESCI ⭐⭐ TOP: Questo è il tipo di giornata che ti piace. Il clima è positivo e anche l’energia. È come se tu avessi una bacchetta magica. La tua famiglia sarà molto felice di trascorrere un pà più di tempo con te.

Buone stelle a tutti!