Orologi da uomo A/I 2018-2019: i modelli esclusivi

Orologi da uomo A/I 2018-2019

I modelli eleganti e sportivi delle grandi marche

Creazioni eleganti, sportive e tecnologiche, adatte ad ogni occasione

Orologi da uomo A/I 2018-2019 – L’orologio da uomo è l’accessorio maschile per eccellenza. Un prezioso monile che racchiude al suo interno la magia del tempo, il fascino delle tappe della vita, il mistero dell’attesa e il ricordo del passato, che si tramanda, anche grazie ai segnatempo, da una generazione all’altra.

Lo sanno bene i designer che, in ogni loro creazione ripongono inventiva, stile e sapere. Ecco quali sono gli orologi da uomo più esclusivi per l’Autunno/Inverno 2018-2019: modelli sportivi o eleganti, ma tutti dotati delle ultime innovazioni tecnologiche più all’avanguardia.

Gli orologi da uomo per la stagione fredda sono firmati dalle marche più famose. Creazioni eleganti che spaziano dai cinturini in pellami di grande pregio a modelli dotati delle ultime innovazioni tecnologiche; fino ad orologi sportivi più casual e di carattere, adatti ad ogni occasione.

Tra i modelli più eleganti, non passa di certo inosservato Atlas 37,5 mm firmato Tiffany: raffinato e prezioso con cinturino in acciaio e cassa nera; e poi East West, un orologio in acciaio con cassa color Tiffany, nuance simbolo della maison.

Gucci invece per la collezione inverno 2019 presenta ERYX, un orologio elegante con cinturino in alligatore verde smeraldo e AYERS, con cinturino in pelle di rettile. Più sportivo invece, GUCCI G-TIMELESS in nylon con logo.

E la casa di moda Louis Vuitton scalda l’inverno con una delle novità più eleganti della collezione di orologi da uomo: TAMBOUR ALL BLACK & GOLD.

Tissot per la collezione invernale presenta CARSON AUTOMATIC, un orologio elegante con cinturino in pelle marrone e TISSOT T-RACE, modello sportivo con cinturino nero e dettagli dorati.

A confermare una stagione di eleganza ci pensa Bulgari con OCTO TOURBILLON, un orologio in platino con diamanti e meccanismi a vista. Sportivo invece lo smartwatch firmato Armani con quadrante touchscreen.