Oroscopo del giorno 20 Novembre 2018 Martedì è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 20 Novembre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP:Un partner per la vita o un breve incontro, cosa sarà? Questa è la domanda di oggi. Perché non scegliere entrambi? Riesci ad immaginare di essere l’amante del tuo partner pur mantenendo la tua indipendenza? Non lasciarti influenzare dai vecchi modelli che ti costringono a scegliere tra queste due idee. Non dimenticare che nel nostro mondo moderno, le tue scelte non sono così limitate come potresti pensare!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: La giornata che ti aspetta non sarà facile, Leone. Uno sguardo alla tua vita amorosa rivela che ti stai imbrogliando a certe inibizioni. Desideri la pace e la stabilità. Usa questo giorno per crearti una prospettiva sulla situazione. Fino a quando il ghiaccio non si scioglierà e il flusso degli eventi non riprenderà, perché non dedicare la tua energia ad altri sforzi?

SAGITTARIO ⭐ TOP:È tempo di ottenere ciò di cui hai bisogno, Sagittario. I tuoi desideri non sempre vanno nella direzione migliore, e questo può causare tensioni. Ti senti come se fosse impossibile realizzarei tuoi desideri, in particolare nella vita sentimentale.

Oroscopo del giorno 20 Novembre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Non puoi mai essere diverso da chi sei, Toro! È così e non puoi cambiarlo. I tuoi sogni di essere qualcun altro sono come fantasmi che sono tornati a perseguitarti. Basta spazzarli via!

VERGINE ⭐⭐TOP: Ultimamente, hai provato la sensazione che il tuo partner sia disattento. La tensione si è accumulata e oggi Vergine, è probabile che tu sia agitato dai troppi dubbi e sospetti. La previsione per l’amore è burrascosa, senza dubbio. Ma recuperare dopo il litigio si preannuncia molto divertente.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Qualcosa sembra essere andato storto con le tue relazioni e ti senti lacerato in direzioni opposte. Una forza ti sta spingendo ad arricchire il tuo universo interiore e un’altra ti sta spingendo tra le braccia di qualcuno che hai incontrato di recente. Rimani occupato per evitare lo scontro.

Oroscopo del giorno 20 Novembre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Il giorno successivo potrebbe portare una tempesta di individualismo e indipendenza. Di solito tolleri le stranezze e le carenze di amici o familiari, ma oggi presentano reali ostacoli. L’unico modo per rimediare alla situazione è andare in vacanza. Passare un pò di tempo da solo ti terrà lontano dai guai.





BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Alcuni giorni è meglio essere in vacanza! Questo è ciò che devi pensare oggi. Tutti i tuoi progetti sono impantanati nelle sabbie mobili. Ma anche se le cose sono momentaneamente bloccate, non perdere la fede. Il tuo io interiore sta guadagnando stabilità. Quando sarà il momento, sarà forte e affidabile.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:La gente penserà che sei una star oggi, Acquario! Sebbene tu non possa sentirti così. Cosa ti ha preso ultimamente? Hai perso la fiducia in te stesso? Senti la necessità di avere più successo nella tua vita? Tutto questo è possibile, ma dovrai correre dei rischi se hai intenzione di progredire.



Oroscopo del giorno 20 Novembre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Se vuoi sfruttare al meglio la giornata Cancro, cerca di convincere la tua squadra o la tua famiglia a lavorare insieme. Per quanto sia difficile coordinare i loro sforzi, la tua forza e il tuo spirito di squadra faranno funzionare tutto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Nel profondo, non hai voglia di respirare un nuovo spirito nella tua vita amorosa? Certo, alcune cose sono più facili a dirsi che a farsi. Attualmente, non hai molto tempo da dedicare a te stesso, tanto meno al tuo partner.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Ora non è il momento giusto per farsi domande, ma per lavorare su qualcosa di concreto. Avrai bisogno dell’aiuto degli altri per avere successo, quindi mettiti al lavoro per convincerli ad allearti con te. Potresti dover rivelare più di te stesso di quanto normalmente fai per influenzare le persone dalla tua parte. È ora di uscire dalla tua tana e agire!

Buone stelle a tutti!