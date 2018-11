Oroscopo del giorno 21 Novembre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 21 Novembre 2018 Mercoledì è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 21 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP:La tua energia dispersa si unisce oggi in un potente raggio laser di attenzione e sforzo. Lavorerai fino allo sfinimento e niente e nessuno ti dovrà intralciare! Ti sentirai più amato del solito e questo farà la differenza.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Hai un giorno promettente, Leone. Farai passi da gigante in tutto ciò che deve essere fatto. Qualunque cosa abbia causato ritardi sarà probabilmente rivelata oggi. Non tollerare alcuna violazione della tua etica ora o in futuro.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:La disciplina è in cima alla tua lista di priorità ultimamente, Sagittario? Stai indubbiamente cercando di fare un pò di ordine nella tua vita e il tuo comportamento potrebbe trarre beneficio da alcuni aggiustamenti. Che si tratti di cibo, igiene o semplicemente dell’intensità del ritmo quotidiano, è possibile che oggi noterai un miglioramento reale.

Oroscopo del giorno 21 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sembra che la nuova formazione planetaria abbia appena aperto alcune porte che erano state precedentemente chiuse. Ti rallegri della fiducia che le persone hanno in te. Non è che le tue abilità siano cambiate, solo il tuo atteggiamento! Le persone si fidano di te perché mostri di avere più fiducia in te stesso. È una sensazione meravigliosa, no? Resisti ad ogni costo.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP: C’è qualche probabilità che qualcosa di cui hai bisogno o che tu voglia ti stia sfuggendo di mano. L’aspetto un pò teso dei cieli ultimamente non ha aiutato. Ma oggi tutto è a portata di mano. Hai un giorno di buon auspicio, quindi sfruttalo al massimo!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Puoi aspettarti che il tuo umore migliori oggi, Capricorno. I progetti professionali e privati che hai in questo momento dovrebbero progredire bene. Ti senti rassicurato e sei incoraggiato a fare qualche nuovo piano. Se continui a mantenere questo ritmo, avrai successo nel ridefinire i tuoi obiettivi e la tua vita.

Oroscopo del giorno 21 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:C’è la possibilità che tu ti senta imbrogliato. Ti senti come se stessi pagando più del dovuto? La giornata che ti aspetta ti dà l’opportunità di ottenere riconoscimento per i tuoi sforzi e forse rimediare ad alcune lamentele. È strano che, nonostante la tua tendenza a sposare l’equità, tu ti senta a disagio quando le autorità governano a tuo favore.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:La giornata che ti aspetta sarà rilassante, Bilancia. E’ un buon momento per risolvere problemi familiari. Ma potresti anche approfittare dell’aspetto di oggi per mettere in moto piani ancora più ambiziosi per la tua vita. È tempo di pensare più seriamente a quella mossa che hai sempre sognato di fare?

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Alcuni dicono che ti perdi la vita per colpa della tua tendenza ad osservarla piuttosto che a viverla. Se è così, allora oggi sarà una vera partenza per te. All’improvviso sembrerai più in contatto con i tuoi sentimenti e sarai più presente e connesso a coloro che ti circondano. Ci si sente bene a fare un cambiamento, no?



Oroscopo del giorno 21 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Sei dotato per riunire le persone, non c’è dubbio, Cancro. È un giorno favorevole per qualsiasi progetto correlato all’assistenza. Potresti fare il lavoro di base per formare una squadra, un gruppo di discussione o un’associazione di beneficienza.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Sarai pieno di idee per migliorare il tuo stile di vita Scorpione, specialmente per quanto riguarda la tua famiglia. È vero che negli ultimi mesi hai vissuto alcune difficoltà. Ora puoi respirare più facilmente. Che sia per la tua carriera o per la tua casa, le iniziative di oggi porteranno grandi soddisfazioni. Approfitta dell’atmosfera per mettere insieme un piano realistico per il futuro.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi, Pesci, sei in vena di impegno! Prenditi del tempo per entrare in contatto con il mondo sociale mentre cerchi persone affini che possano condividere la tua intimità. Oggi ti sentirai più socievole del solito. Aspettati di avere delle buone idee su come allargare la tua cerchia sociale.

Buone stelle a tutti!