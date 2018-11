Tianjin Binhai Library: immersi tra le pareti di un “occhio” gigante

Uno strabiliante viaggio “spaziale” tra i libri

La Tianjin Binhai Library si trova nella città costiera di Binhai a nord-est della Cina, e la sua forma, che ricorda quella di un occhio umano, la rende unica in tutto il mondo. Questa strabiliante struttura può ospitare sino a 1,2 milioni di libri su una superficie di oltre 33.700 mq. I libri sono disposti in pareti di scaffali ondulate e sfalsate tra loro che si sviluppano dal pavimento sino a toccare il soffitto, per ben 5 piani di altezza.

Gli scaffali fungono anche da spazi per sedersi e al tempo stesso consentono l’accesso ai piani superiori. Proseguono attraverso la facciata di vetro, formando lamelle che deviano il bagliore del sole. Ogni angolo o curva ha lo scopo di stimolare diversi usi dello spazio, come leggere, camminare, incontrarsi e discutere.

La biblioteca pubblica di Tianjin è stata progettata nel 2016 dallo studio olandese MVRDV. Questa straordinaria e futuristica architettura ricorda una navicella spaziale nel cui centro troviamo una sfera che funge da auditorium. Osservando l’edificio si ha come l’impressione di guardare un occhio dotato di un iride luminescente, fatto di vetrate ovali la cui forma ricrea una sorta di pupilla umana.

La trasparenza degli ambienti è massima e la divisione tra interno ed esterno si annulla, ricreando uno spazio di lettura pubblico al centro di un “salotto” urbano.

La biblioteca è uno dei 5 edifici commissionati dall’Istituto di pianificazione e progettazione urbana di Tianjin per costruire un nuovo centro culturale per il distretto di Binhai. Il masterplan per l’area è stato progettato dalla ditta tedesca GMP. MVRDV ha trovato non poche difficoltà nell’adattarsi allo spazio assegnato.

È stato questo a spingere il team a creare un auditorium sferico al centro non potendo toccare il volume stesso dell’edificio.La Tianjin Binhai Library ospita anche strutture educative, che si trovano nella “periferia” dell’interno e accessibili tramite la sala principale. Le sale sotterranee custodiscono un ampio archivio.

Le aree lettura per bambini e anziani si trovano al piano terra mentre ulteriori sale lettura e aree lounge sono al primo ed al secondo piano. I piani superiori contengono sale riunioni, uffici, sale computer e sul tetto troviamo due ampie terrazze.