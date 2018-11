Her Burberry: la fragranza femminile cattura l’anima di Londra

E’ proprio lei, londinese di anima e sangue, che canta nel video della campagna la canzone “Maybe it’s because I’m a londoner”, una storica canzone inglese, colonna sonora della campagna dedicata alla città che ama ed in cui è nata 26 anni fa.

Essenza di “Her” è anche la sua testimonia Cara Delevingne , attrice e top model: “la mia creatività, il mio spirito avventuroso, li devo a Londra. Sono orgogliosa di essere nata in un melting pot di culture che ti spinge ad essere sempre aperta alle sfide, alle novità. Sul piede ho persino tatuato la frase made in England”.

Elegante per natura, energica, ottimista, avventurosa e decisa: è l’anima di Her, racchiusa nel cuore di Londra, la metropoli della bellezza e della creatività, animata da una vita dinamica ed eclettica.

Creato da Francis Kurkdjian e custodito in un flacone ispirato a quello della prima fragranza della maison Burberry for Men (1981), Her Burberry è il vento che spira sulla città, che muove i fiori e le piante dei parchi e dei giardini segreti; che ti fa conoscere profumazioni inaspettate.