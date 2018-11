BMW R1200 GS

La prima moto a guida autonoma

Soluzioni tecnologiche innovative per aumentare il piacere di guida

In occasione del Techday 2018, BMW Motorrad ha presentato BMW R1200 GS: la sua prima moto a guida autonoma.

Nell’area test del gruppo BMW di Miramas, nel sud della Francia, una BMW R 1200 GS, muovendosi come per magia, ha fatto il suo primo giro davanti agli spettatori presenti.

Sviluppato dall’ingegnere Stefan Hans e dal suo team, il veicolo parte in modo indipendente, accelera, gira nel tortuoso circuito di prova e rallenta in maniera indipendente fino a fermarsi.

Con questo sviluppo avveniristico, BMW Motorrad, in qualità di promotore dell’innovazione tecnica nel settore del motociclismo, non intende una moto completamente indipendente. Piuttosto, la tecnologia di base servirà da piattaforma per lo sviluppo di futuri sistemi e funzioni che rendano le due ruote ancora più sicure e confortevoli, e che aumentino il piacere di guida.

BMW Motorrad ha presentato inoltre molti altri progetti tecnologici entusiasmanti. I fari, dalle luci che seguono la traiettoria del veicolo ai proiettori laser, sono stati tra i principali progetti presentati, insieme ad un telaio da moto interamente realizzato con un processo di stampa 3D, incluso il forcellone posteriore.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, una prospettiva su come la rapida evoluzione dei sistemi digitali cambierà il futuro del motociclismo. BMW Motorrad sta affrontando la sfida di considerare le necessità delle due ruote nel mondo dei trasporti di domani e prepararsi a livello tecnico per rispondervi.

In primo luogo, la comunicazione V2V tra due veicoli, e i relativi benefici in termini di sicurezza e comfort per il motociclista dovuti alle interazioni digitali, rappresenta un ambito di ricerca primario e anche in questo caso, BMW Motorrad trae beneficio dalla stretta collaborazione con i colleghi di BMW Auto.