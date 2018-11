Oroscopo del giorno 23 Novembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 23 Novembre 2018 Venerdì è il segno del Cancro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 23 Novembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐TOP: Forse oggi noti una certa stanchezza, Ariete. Sei stato molto più attivo del solito nelle ultime settimane. Hai incontrato nuove persone, hai avuto nuove esperienze, hai partecipato a riunioni e forse hai persino fatto brevi viaggi. A lungo termine, vorresti allargare i tuoi obiettivi? Questa è la domanda a cui devi rispondere oggi.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: L’agitazione che c’è stata nella tua vita nelle ultime tre settimane sta volgendo al termine, Leone. L’energia celeste ti aiuterà a imparare alcune lezioni e prepararti per il prossimo ciclo. Sarebbe bello se tu avessi successo, perché questo ti aiuterebbe ad affrontare le prossime settimane. Sarà un momento di meditazione e ti sentirai un pò disconnesso dal mondo.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Questa giornata dovrebbe darti l’opportunità di analizzare gli eventi delle ultime tre settimane, Sagittario. Trarrai molte conclusioni importanti sulla tua vita amorosa. Puoi concludere che le cose si sono evolute poco, se non per niente. Questo è scoraggiante, certo, ma non riporre troppa fiducia nelle apparenze. Ricorda, le cose non sono sempre come sembrano.

Oroscopo del giorno 23 Novembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Sei stanco, Toro? Non c’è da stupirsi. Come avrai notato, il mondo è così apatico ora che ogni movimento richiede uno sforzo enorme da parte tua. Perché non riposare oggi? Questa sarebbe la cosa più saggia e ragionevole da fare. Avrai bisogno di energia domani.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP: Questa è la fine del primo stadio della tua “socializzazione”, Vergine. Sei soddisfatto delle persone che hai incontrato? Di solito puoi ottenere il massimo da questi incontri, ma la tua sensibilità ti ha deluso? Ti ha guidato in direzioni in cui non volevi andare? Approfitta di questa pausa per riprendere fiato e capire dove sei oggi e dove vuoi essere domani.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Se ti senti come se non stessi facendo progressi sufficienti verso i tuoi obiettivi, usa questa giornata per correggere il tuo obiettivo. Sei deluso dalla tua vita amorosa? Potresti averle dedicato una grande quantità di energia ultimamente senza vedere molti profitti. Aspetta qualche altro giorno prima di prendere decisioni drastiche sul futuro, Capricorno.

Oroscopo del giorno 23 Novembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:I pianeti ti stanno spostando in un nuovo ciclo, Gemelli. Presto sarai in una nuova “storia”. Dovrai fare un bilancio di ciò che hai imparato nelle settimane precedenti. CHai imparato bene la lezione? Senza dubbio, puoi calmare le situazioni di tensione.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Questa è la fine del viaggio che hai intrapreso nelle scorse settimane, Bilancia. Hai indubbiamente visto alcuni luoghi interessanti. Disfa le tue valigie con cura, poiché sono piene di tesori e souvenir. Avrai voglia di metterli in giro per casa come lieti ricordi di quanto sei cresciuto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Ti senti un pò infastidito oggi? Non è certo una sorpresa dato che la giornata ti ispira a dare uno sguardo a quello che sta succedendo nella tua vita. È come se all’improvviso ti rendessi conto che le decisioni che prendi possono avere impatti che arrivano in lungo e in largo. Ma non lasciare che questo ti impedisca di impegnarti in una linea d’azione, Acquario. Sii avventuroso!





Oroscopo del giorno 23 Novembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai fatto la pulizia che le configurazioni planetarie ti hanno chiesto di fare nelle ultime settimane, Cancro? Se è così, oggi dovresti iniziare a sentirti meno appesantito. Hai senza dubbio risolto alcuni dei problemi nelle tue relazioni. Ti sentirai come se fossi in una sorta di rinascita!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Dopo gli eventi delle ultime settimane, vuoi continuare a comportarti come la stessa persona? Questa è sempre una buona domanda da farti con un’atmosfera celestiale come quella di oggi. Le persone generalmente sentono di avere la possibilità di uscire da vecchi sistemi e relazioni. Ma la gente esita sempre a farlo per paura del futuro. Non vacillare. Fai i prossimi passi!

PESCI ⭐⭐ TOP: Ti senti perso, Pesci? È possibile che tu ti stia chiedendo un milione di cose diverse oggi. Sei abbastanza forte da assumere i tuoi doveri familiari? Sei attraente? Sei importante? Naturalmente, tutte queste domande ti distraggono dalla tua ansia. Non ti preoccupare! Le prossime settimane saranno meno stressanti.

Buone stelle a tutti!