Oroscopo del giorno 24 Novembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 24 Novembre 2018 Sabato è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Novembre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP: C’è molta emozione per il giorno, proprio come piace a te, Ariete. Assicurati di non rimanere bloccato però mentre il giorno si avvicina alla fine. Una lotta o un dibattito onesto è una cosa, ma una dura manipolazione delle persone è un’altra.



LEONE ⭐⭐ TOP: Il tuo atteggiamento giocoso tende ad essere contrastato da qualcuno che si rifiuta di vedere le cose a modo tuo, Leone. Allontanati da coloro che non sono impegnati ad aiutarti nella situazione. Potrebbe essere che ci siano persone che cercano intenzionalmente di sabotare i tuoi piani. Sei troppo intelligente per cadere in questa trappola. Dimostra agli altri che anche se puoi essere felice, non significa che sei credulone.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sentiti libero di difendere te stesso, una causa o un’altra persona oggi, anche se sai che causerà tensione tra le persone intorno a te. È probabile che ci sia una discussione accesa, e non sarebbe sorprendente se tu fossi il catalizzatore. I dibattiti appassionanti sono la soluzione giusta per te, quindi usali come un’opportunità per dimostrare il tuo coraggio e la tua forza.

Oroscopo del giorno 24 Novembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐TOP: Sarai una risorsa preziosa per gli altri oggi a causa della tua mente razionale e della capacità di pensare chiaramente alle cose. Fai del tuo meglio per evitare gli scontri, anche se sarà una tentazione per te e gli altri di voler sfogarsi.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe essere uno di quei giorni in cui stai cercando di dipingere una vasta area, ma in realtà hai solo un piccolo pennello. I tuoi colpi sono attenti e calcolati. Stai facendo un lavoro preciso, ma stai anche facendo le cose nel modo più duro. Vacci piano con te stesso. Rendi giganteschi i tuoi colpi in modo da poter coprire più aree con meno sforzo.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: La tua mente è pronta ad essere fissata su una cosa oggi, Capricorno, e non ti fermerai finché non l’avrai ottenuta. Forse è un luogo fisico che stai cercando di raggiungere, un nuovo gadget che vuoi possedere o una persona con cui ti piacerebbe uscire. Non essere sorpreso se devi combattere un po ‘per raggiungere questo obiettivo, qualunque esso sia.

Oroscopo del giorno 24 Novembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Nei tuoi tentativi di essere sempre bello e utile, Gemelli, potresti scoprire che stai compromettendo alcuni dei tuoi valori. Sappi che l’equilibrio e l’armonia sono cose meravigliose, ma non sempre valgono il prezzo del sacrificio personale. Non essere qualcuno che non sei solo per mantenere la pace. La tua tolleranza può essere testata oggi. Non sentirti male se all’improvviso avrai voglia di combattere.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Prima di sprecare tutta la tua energia sul podio che proclama i tuoi pensieri al mondo, sarebbe doveroso fermarti, guardarti intorno e notare il tuo pubblico. Come stanno reagendo alla tua presenza? La gente si allontana o tifa per te? Forse hai bisogno di lasciare spazio a qualcun altro al microfono.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP: Le cose possono accadere proprio sotto il tuo naso oggi Acquario, e potresti anche non esserne consapevole. La cosa che sarà ovvia è la tua reazione alla situazione. Un’esplosione appassionata è probabile, a causa dell’elevato stato emotivo delle persone. Cerca di lavorare con questa energia anziché contro di essa.



Oroscopo del giorno 24 Novembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Le azioni potrebbero essere veloci e intense oggi Cancro. Le cose potrebbero colpirti come un fulmine, quindi sii pronto per qualsiasi cosa. Mentalmente stabilizzati prima di interagire con gli altri. Sei una forza da non sottovalutare, non una da calpestare. Le emozioni violente tendono ad emergere. Non combattere l’impulso di rilasciare la rabbia che senti. Dirigila in modo appropriato.



SCORPIONE ⭐ TOP: Nel tentativo di fondersi con l’infinito, potresti trascurare alcuni principi base della vita, Scorpione. Stai attento a essere sedotto da coloro che vogliono portarti nel loro dramma. All’inizio potresti essere disposto ad accettarlo volentieri. Forse non ti renderai nemmeno conto di quanto sia profonda la buca che hai scavato finché non sarà troppo tardi.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe essere che amici intimi o familiari siano in netto disaccordo su un certo problema, Pesci. Cerca di non essere troppo angosciato dalle divisioni tra le persone che ami. Alcuni potrebbero volere che tu ti schieri e ti esprimi pienamente sulla situazione. Potresti sentirti dannato se lo fai e dannato se non lo fai. Fai del tuo meglio per scendere a compromessi.

