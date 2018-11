Oroscopo del giorno 26 Novembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 26 Novembre 2018 Lunedì è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 26 Novembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐TOP: Abbiamo bisogno di avere più persone come te nei luoghi di potere, Ariete. Il tempo astrologico di oggi ti aiuta a trovare la sicurezza e la forza fisica di cui hai bisogno per migliorare le tue capacità di leadership. Questo è il momento di prendere il controllo della situazione. Puoi farlo!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Non lasciare che le insicurezze degli altri diventino tue. Abbi fiducia in te stesso e nel modo in cui ti comporti nei confronti degli altri. Solo perché qualcun altro si sente triste non significa che lo devi essere anche tu. La cosa migliore che puoi fare in questa situazione è mostrare la tua felicità.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti sentire una grande quantità di energia fisica in un giorno come quello di oggi, Sagittario. Hai più forza interiore di quella che hai rivelato agli altri. Non c’è più bisogno di nasconderlo. Sentiti libero di usare questo grande potere che possiedi.

Oroscopo del giorno 26 Novembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Bastoni e pietre possono spezzarti le ossa, Toro. Il problema con l’energia di oggi è che potrebbero esserci alcuni bastoni e pietre lanciati nella tua direzione. Vai alla ricerca di questi oggetti. Ci sono forze potenti che operano cariche di aggressività emotiva. La guerra potrebbe esplodere se non stai attento. Cerca di mantenere la pace.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Ora è il momento perfetto per dire qualcosa a qualcuno che hai intenzione di dire da un pò di tempo, Vergine. Mantenerlo dentro ti farà solo male. Smetti di preoccuparti delle conseguenze e muoviti. Oggi è il momento di essere audaci e aggressivi. Sii preparato.





CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: La nave sta partendo, quindi faresti meglio a salire a bordo, Capricorno. La gente non è incline a essere troppo solidale con la tua storia emotiva oggi. Piagnucolare non è la soluzione migliore. Renditi conto che ci sono lezioni importanti che tutti dobbiamo imparare. Una di queste è sapere quando tacere.

Oroscopo del giorno 26 Novembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Emotivamente, le cose potrebbero diventare piuttosto tese per te, Gemelli. L’egoismo non deve sempre essere considerato negativo. A volte è salutare e necessario assumere una posizione più egocentrica. Devi prenderti cura di te stesso in ogni momento. Quindi non cercare di combattere quando le altre persone dimostrano questo comportamento

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le tue opinioni potrebbero essere l’argomento della conversazione tutto il giorno, Bilancia. Hai una volontà molto forte e non hai paura di esprimerla. Oggi avrai questa possibilità. Sentiti libero di illuminare gli altri con la tua enorme conoscenza. Prendi il controllo della conversazione. Che tu abbia successo o meno, ti divertirai.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP: Oggi vorrai entrare in azione, Acquario. Un approccio aggressivo è esattamente ciò che è richiesto e tu hai la possibilità di farlo. Provare a fare tutto da solo può sembrare un’ottima idea all’inizio, ma è meglio arruolare l’aiuto in modo che gli altri possano sentirsi coinvolti e concentrarsi su un lavoro migliore con meno compiti.



Oroscopo del giorno 26 Novembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Oggi potresti essere stimolato dall’energia presente nell’aria, Cancro. Indossa la tua armatura e preparati a combattere. Le emozioni forti e aggressive sono le armi del giorno, e tutti sanno che hai un buon arsenale in questo reparto.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi il tuo cuore sensibile può scatenare la rabbia, Scorpione. Non aver paura di ferire i sentimenti degli altri. Faresti a te stesso e agli altri un dispetto non rivelando la vera portata delle tue emozioni. Aiuta in questo processo rivelando il tuo punto di vista.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Proteggi il tuo cuore oggi Pesci, perché è un obiettivo primario. La tua natura sensibile si sente sola e vulnerabile, quindi potresti stare meglio stando a letto. Se decidi di uscire, assicurati di portare il tuo arsenale. Usa la tua sensibilità a tuo vantaggio. Espandi le tue debolezze in modo da poter utilizzare la tua energia in modo più efficiente.

Buone stelle a tutti!