Oroscopo del giorno 27 Novembre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 27 Novembre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐TOP: Che cosa hai da perdere, Ariete? I pianeti ti stanno scuotendo nella speranza di liberarti dei tuoi vecchi obiettivi per far posto a una nuova crescita. Ti senti in dubbio dove una volta invece c’era solo certezza. È ora di lasciar perdere il passato e ricominciare.



LEONE ⭐⭐TOP: Dedica la giornata ai tuoi figli o al tuo partner, Leone. Puoi pensare che è troppo difficile trovare il tempo per dare loro l’attenzione che meritano. Non hai tempo per te stesso, tanto meno per gli altri. In ogni caso, probabilmente ti sentirai diviso tra ciò che ti aspetti da te e ciò che senti di poter realisticamente dare. Se vuoi dissipare la tensione interiore, fai attenzione alle scelte che farai nelle prossime settimane.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le persone a volte dicono che sei un pò aggressivo nel tuo approccio, Sagittario. Ma oggi ti senti un pò stanco di guidare la carica sul campo di battaglia. Puoi imparare molto dai tuoi amici a non lasciarti coinvolgere emotivamente in ogni situazione. Cerca di rilassarti!

Oroscopo del giorno 27 Novembre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Tu non sei l’unico che può risolvere i tuoi problemi, Toro. Fidati che ci sono altri che sono in grado di capire. Coloro che vogliono aiutarti sono motivati solo dall’amore, senza secondi fini. È nella tua natura essere scettico, ma queste persone esistono. E indovina cosa? Potresti incontrarne una oggi!

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Un amico o un familiare sta lentamente avvelenando la tua relazione, Vergine. Un equivoco tra voi due alla fine si rivelerà utile a lungo termine. Perché? Perché ti renderai conto di quanto sei a disagio con relazioni vaghe e mal definite. Oggi sarebbe un bel giorno per scrivere una lettera alla persona in questione. È probabile che i risultati siano soddisfacenti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere un pò ipersensibile, Capricorno. È possibile che sarai irritabile e in conflitto quando inizierai a sospettare che i progetti a lungo termine potrebbero non essere terminati. È giunto il momento di fare il punto della situazione. Probabilmente c’è una buona ragione per cui non sei riuscito a completare quel progetto che hai cominciato diversi mesi fa. Il consiglio degli altri dovrebbe guidarti nella giusta direzione.

Oroscopo del giorno 27 Novembre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Hai notato come i ritardi sembrano verificarsi più spesso, Gemelli? Oggi non farà eccezione. Qualcosa che stavi aspettando è ancora in ritardo. È possibile che l’ordine sia andato perso o che vi sia stato un ritardo imprevedibile. Nonstante il tuo temperamento mite, inizi a essere un pò irritato! Tranquillo.. Tutto sarà risolto a breve.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Ultimamente sei stata una farfalla, Bilancia! La fase socievole in cui ti trovi attualmente richiede una grande quantità di energia. Sei attratto da qualcuno dei tuoi nuovi conoscenti ma irritato dagli altri. Uno in particolare ti provoca una vera ansia oggi. Hai due scelte. O abbandonare del tutto il nuovo gruppo di amici o stare alla larga dalla persona che ti sta causando problemi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP: Non va bene cercare sempre di dare un senso a tutto, Acquario. Molto di ciò che accade avviene a livello inconscio e sfida qualsiasi spiegazione razionale. Potresti aver fatto un sogno la scorsa notte degno di interpretazione. Spegni la mente per un attimo, questo potrebbe essere un giorno molto redditizio per te.



Oroscopo del giorno 27 Novembre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP: Esci e muoviti, Cancro! Se riesci a prenderti il giorno libero, questo sarebbe un buon momento per rilasciare un pò di energia.Troverai la tua vita notevolmente arricchita se riuscirai a trovare un modo per riaccendere i sentimenti che provavi da bambino.



SCORPIONE ⭐⭐ TOP: La tua pelle sottile sembra ancora più sottile del solito oggi, Scorpione. Se ti capita di assistere a una violenta esplosione in strada, al lavoro o in televisione, all’improvviso ti renderai conto della tua vulnerabilità. Non lasciare che questo ti spaventi!



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Questo è un periodo di confusione per tutti noi, Pesci. E senza dubbio lo hai notato anche tu. In tali circostanze, alcune persone diventano più rigide che mai perché resistono ai cambiamenti radicali. Cercano di mantenere la tradizione. La tua sensibilità ti rende molto ricettivo al passato, ma le condizioni attuali dovrebbero ispirarti a lasciare andare alcune delle tue convinzioni.

Buone stelle a tutti!