Oroscopo del giorno 28 Novembre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Che giornata strana, Ariete! Ti senti come se avessi ricevuto un biglietto di sola andata per un posto lontano. La partenza è imminente, non ti lascia tempo per impacchettare le cose o dire addio. Non c’è un momento da perdere. Sei affascinato dall’avventura, ma hai paura di andare. Tutti i segnali indicano che devi salire su quell’aereo. Invia una cartolina ai tuoi cari una volta arrivato a destinazione.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi tutta l’insoddisfazione verrà abolita man mano che risolverai tutti i piccoli problemi che ti hanno infastidito. La tua soglia di tolleranza è da bassa a inesistente. Il tuo guardaroba migliora notevolmente quando scarti tutti quei vestiti che non si adattano o non ti si addicono più.





SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Agisci senza esitazione oggi Sagittario, specialmente se stai seguendo direzioni sconosciute o esplorando nuovi territori. Questo potrebbe non sembrare il miglior consiglio, ma questo è il giorno giusto per dire un sì a tutti i tipi di proposte che ti arrivano, anche se alcune non sono chiare. Aspettati di essere il primo della classe entro la fine della giornata!

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐TOP: Quando il giorno sarà finito, lo guarderai come insolito, Toro. Idee selvagge sono spuntate nella tua testa come funghi. Potresti aver immaginato di partire immediatamente per un viaggio in giro per il mondo, o avrai elaborato piani per un’invenzione domestica. Non respingere queste idee come non realistiche. Non lo sono.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Questo non è il momento giusto per avere un atteggiamento rilassato, specialmente quando si tratta di soldi. Se segui un approccio sistematico, avrai il doppio vantaggio di conservare sia l’energia che i tuoi beni.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Ovviamente stai lottando contro qualcosa di grosso, Capricorno. I commenti recenti sulla tua irritabilità sono ben fondati. Ma non preoccuparti. Alla fine ti perdoneranno. Nel frattempo, fai ciò che puoi per controllare la tua rabbia. Deriva dalle tue attuali paure, che sembrano moltiplicarsi in modo esponenziale.

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente ci sarà un pò di tumulto nella tua vita emotiva in questo momento, Gemelli. Potresti sentire il bisogno pressante di avere una conversazione cuore a cuore con il tuo partner. La rabbia o l’alienazione possono essere evitate se esprimi i tuoi sentimenti con chiarezza e compassione.





BILANCIA ⭐⭐ TOP: Aspettati di essere diviso tra due impulsi apparentemente paradossali oggi, Bilancia. Una parte di te vuole passare la giornata avvolta in un bozzolo, giocando con i tuoi giocattoli. Ma l’altra parte è impegnata a guidare un’importante impresa creativa o sociale con amici che condividono le tue idee rivoluzionarie. Ti senti esausto dal tentativo di costruire il mondo perfetto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Aspettati di essere in uno stato d’animo provocatorio oggi, Acquario. Negli ultimi giorni potresti aver cercato uno sbocco per l’energia traboccante che sei così fortunato ad avere. Oggi avrai un’opportunità, poiché è probabile che i progetti innovativi vadano per la loro strada. Se affronti i tuoi demoni, troverai un’occasione unica per liberarti delle paure che hai tenuto in giro per così tanto tempo.



Oroscopo del giorno 28 Novembre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP: Gli amici e i familiari possono essere irritanti oggi, Cancro. Tutti intorno a te sembrano sconvolti e incapaci di comunicare chiaramente. Per evitare un’esplosione, sarebbe una buona idea evitare le tensioni. Se ti prendi una pausa dalla tua routine normale, è probabile che incontrerai persone che ti metteranno in uno stato d’animo più calmo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Che si tratti della casa o dell’inconscio, ti diverti a preparare nidi per ogni sorta di nascite, reali e figurative. Non sorprenderti se ti ritroveraia mettere in ordine la tua casa, a buttare via cose inutili, a svuotare la scrivania o a recuperare la posta. Ci sono forze potenti che ti costringono a prepararti per qualcuno o qualcosa di nuovo e diverso.





PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Le tue passioni si sono mescolate come un animale in gabbia negli ultimi giorni, Pesci. Ora è il momento di lasciarle uscire. Alcune possono suscitare sorpresa o disapprovazione, ma non c’è motivo di rimanere in silenzio. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di essere fedele al tuo io interiore. In definitiva, questo è l’unico modo per essere felici e in salute.

Buone stelle a tutti!