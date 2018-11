Oroscopo del giorno 29 Novembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 29 Novembre 2018 Giovedì è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 29 Novembre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti un pò noioso Ariete, ma stasera le cose andranno meglio. Ci sarà una grande quantità d’aria per alimentare il tuo fuoco, e tu sei pronto per bruciare! Sei pronto a brillare come la stella brillante che sei.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:La comunicazione con gli altri potrebbe essere estremamente gratificante Leone, soprattutto nel corso della giornata. Proietta più energia verso l’esterno e unisciti ad altri in progetti che altrimenti dovresti affrontare da solo. Le cose dovrebbero scorrere senza intoppi finché avrai un approccio spensierato e ottimista. Avanza con i progetti invece di limitarti a contemplarli.



SAGITTARIO ⭐ TOP: C’è un’aggressività in più nel tuo mondo oggi, Sagittario. Renditi conto che questo è dovuto probabilmente alla tua reazione nei confronti di una situazione più che alla situazione stessa. Potrebbe essere che sei in conflitto con qualcuno solo perché lui o lei vuole l’armonia mentre tu hai una propensione a combattere. Questo paradosso può essere dannoso per la tua psiche, a meno che tu non faccia uno sforzo per cambiarlo.

Oroscopo del giorno 29 Novembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Fai le cose al mattino presto in modo da poter essere spensierato e rilassato la sera. È importante che tu metta in ordine le cose nella tua testa in modo da poter comunicare informazioni importanti ad altri in un secondo momento. Sentiti libero di adottare un approccio non convenzionale. È importante marciare al ritmo del proprio tamburo e non di quello degli altri.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Assicurati di solidificare i tuoi affari all’inizio della giornata Vergine, perché le scintille voleranno dopo il tramonto. Le persone potrebbero cercare di sbilanciarti con un discorso veloce e idee fantasiose. Devi assicurarti di essere su un terreno solido prima di fare il prossimo passo verso l’alto. Equilibra le tue emozioni in modo da non riversare la tua frustrazione sugli altri. Concentrati sui tuoi obiettivi!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo umore potrebbe prendere una piega bizzarra oggi Capricorno, mentre calma il tuo desiderio di lottare per qualcosa. Permettere a qualcuno di essere libero è il miglior regalo che tu possa fare. Tieni aperte le linee di comunicazione e scoprirai che tutto si adatterà al meglio.

Oroscopo del giorno 29 Novembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Il tuo solito atteggiamento pigro tende a ricevere una raffica di energia stanotte, Gemelli. È nella tua natura non voler alzare un dito, ma per qualche motivo potresti essere costretto ad alzarti e muoverti. Scoprirai che quando ti connetti con gli altri, sei più motivato a far accadere le cose per te stesso. Quando ottieni l’attenzione che ritieni di meritare, la tua devozione è forte.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le cose ti stanno cercando Bilancia, soprattutto nel corso della giornata. I pezzi dovrebbero stare insieme e le cose scorreranno naturalmente. Scoprirai che la tua energia diretta verso l’esterno ora è bilanciata meglio. Dovresti connetterti con gli altri usando il tuo spirito acuto, la tua forte volontà e la tua intelligenza. Prenditi il tuo tempo per fare le cose che devi fare. Non avere fretta.

ACQUARIO ⭐⭐TOP:Le cose miglioreranno per te man mano che il giorno avanza, Acquario. L’equilibrio sarà un problema chiave per te oggi, quindi assicurati di tenere tutto sotto controllo prima che una parte della tua vita ti sfugga di mano.



Oroscopo del giorno 29 Novembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Potresti scoprire che le tue emozioni sono difficili da gestire Cancro, specialmente verso sera. Prendi in considerazione un approccio intellettuale anziché emotivo. La cosa di cui hai veramente bisogno in questo momento, specialmente stasera, è l’equilibrio.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: L’energia è pronta a entrare nella tua vita oggi, Scorpione. Non fare promesse che non puoi mantenere. Le tue parole saranno prese sul serio, e non dovresti indurre le persone a pensare che qualcosa succederà quando sai che non sarà così. Sai come andrà a finire questa situazione. Fidati di te, indipendentemente dalle circostanze.



PESCI ⭐⭐ TOP: Potrebbe esserci un pò di tensione in una parte della tua vita che ti spinge a rialzarti e fare qualcosa, Pesci. Potrebbe essere che stai diventando eccessivamente emotivo riguardo a un problema. Potresti perdere qualcosa di ovvio semplicemente perché sei troppo preso dal tuo dramma emotivo.

Buone stelle a tutti!