Oroscopo del giorno 30 Novembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2018 Venerdì è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente vorresti che tutti sapessero come ti senti oggi, Ariete. Non sarai timido nell’esprimere le tue emozioni. Sentiti libero di prendere l’iniziativa, perché hai la sicurezza giusta e la stabilità emotiva per fare abbastanza bene al timone della nave. Cerca di non lasciare che la tua mente inciampi su se stessa. Hai la tendenza a pensare a un problema così tanto da perdere completamente la prospettiva.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il tuo cuore è nel posto giusto oggi Leone, quindi sentiti libero di condividere il tuo buon umore con gli altri. Mantieni le cose semplici e dirette. Cerca di non complicare i problemi con inutili chiacchiere. Razionalizza i tuoi pensieri e le tue azioni. Scoprirai che puoi essere molto più efficiente quando tagli gli aspetti che non sono pertinenti o assolutamente necessari. Segui il tuo cuore.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Sagittario, hai una sicurezza in più per attingere ai tuoi progetti. L’unico aspetto difficile della giornata ha probabilmente a che fare con una sorta di sfida mentale che, per qualche ragione, non ha senso. Se le cose non vogliono cambiare, lasciale così. Affronta tutto più tardi.

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Non permettere agli altri di spingerti in giro, Toro. Potrebbe essere che sei abituato a lasciare che le persone vadano per la loro strada per mantenere la pace. Il problema è che i tuoi sogni e i tuoi obiettivi potrebbero perdersi nella mischia. Non perdere di vista la tua vera destinazione. C’è molto di più nella vita di quanto potresti vedere in superficie. Scava più a fondo.

VERGINE ⭐⭐TOP:È probabile che ti trovi in una situazione di stallo tra la tua mente e il tuo cuore. Fai attenzione a lasciare che questa tensione si sviluppi. La cosa più importante per te oggi è rilassarti. Affronta le cose un passo alla volta e finisci un progetto prima di iniziarne un altro. Potresti sentirti sopraffatto se hai troppe cose sul piatto tutte insieme.



CAPRICORNO ⭐ TOP: Oggi potresti essere un pò stressato Capricorno, quando una persona o una situazione non funziona bene con quello che stai pensando, e un’altra non si adatta bene a quello che senti. C’è uno scontro che può essere difficile da riconciliare, specialmente se rimani ostinato nella tua posizione. Più sei flessibile, meglio sarà.

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Per l’amor del cielo, prendi una decisione oggi, Gemelli. Più ti muovi sulla strada da percorrere, più è probabile che ti perderai del tutto. Hai tutti i fatti che ti servono, quindi non aspettare ancora. Una volta che hai deciso, sii forte. La tua mente può essere come un computer che archivia le informazioni finché sei attento.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Sei propenso ad essere spinto all’azione da forze forti che non vogliono che tu faccia una pausa, Bilancia. Tieni presente che più resisti, più sarai spinto e tirato per la gola da fonti esterne. Se ti trovi in un vicolo cieco, fai un respiro profondo e calmati. Agisci da un punto neutrale anziché spinto dalla rabbia o dalla difesa.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un buon giorno per te da seguire, Acquario. Normalmente sei molto più bravo a taggare o semplicemente andare con il flusso della situazione. Questo modo di fare le cose si è dimostrato abbastanza efficace per te in passato. In effetti, ti ha portato lontano. Quella che hai ora è una situazione diversa. Le cose che hai iniziato non ti faranno bene finché non le completerai.



Oroscopo del giorno 30 Novembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Mentalmente, sei capace di fare molto bene oggi, Cancro. Scoprirai che puoi affrontare quasi tutte le sfide che arrivano. L’aspetto più difficile della giornata riguarderà le tue emozioni. Più che probabilmente, sentirai un grande desiderio di attenzione. Vuoi solo essere amato. Salire sul palco e dire cosa c’è nel tuo cuore. Questo non è un buon momento per nutrire i tuoi sentimenti.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sentiti libero di lasciar perdere tutto oggi, Scorpione. Finalmente è il turno di alzarti e dire quello che senti. Non lasciare che gli altri ti spingano in posti in cui non vuoi essere. La chiave è sondare profondamente la tua mente e condividere le tue intuizioni incredibili con gli altri. Non essere sorpreso se le tue azioni causeranno un pò di tensione. Non lasciare che questo ti impedisca di fare ciò che ritieni giusto.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Abbi compassione per coloro che hanno bisogno di sfogarsi oggi, Pesci. Non sorprenderti se le persone si mettono in fila fuori dalla tua porta per avere la possibilità di piegare l’orecchio per un’ora o due. La tua mente è acuta. Sarai in grado di vedere il nocciolo di qualsiasi problema. Più che probabilmente, capirai le cose intuitivamente. Le persone faranno bene a chiedere il tuo consiglio per qualsiasi problema.

Buone stelle a tutti!