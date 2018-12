Oroscopo del giorno 2 Dicembre 2018 Domenica

Oroscopo del giorno 2 Dicembre 2018 Domenica è il segno dei Pesci il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 2 Dicembre 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: I membri della famiglia potrebbero essere sconvolti per diversi eventi frustranti capitati nelle loro vite e questi stati d’animo potrebbero riversarsi su di te. Oggi sarebbe meglio lasciarli soli in modo che risolvano le cose a modo loro. Sfrutta questa opportunità per pensare ad alcune delle tue preoccupazioni.



LEONE ⭐⭐ TOP:Oggi Leone, potresti insolitamente decidere di stare lontano dal mondo. Forse sei stanco o ti senti un pò sotto tono e vuoi solo rilassarti e leggere un buon libro. Va bene. Tutti hanno bisogno di un pò di solitudine di tanto in tanto. L’unica preoccupazione qui è che se rimani troppo appartato, potresti perdere una comunicazione importante. Resisti alla tentazione di spegnere il telefono!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno che conosci da molto tempo può allontanarsi o addirittura svanire dalla tua vita. Lui o lei può spostarsi in uno stato lontano. Probabilmente rimarrai in contatto per telefono o e-mail, ma non sarà mai più lo stesso, almeno per un lungo periodo. Ti sentirai meglio se incontrerai delle nuove persone!

Oroscopo del giorno 2 Dicembre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi se le parole sono dirette a te, cerca di non prenderle troppo sul serio. Se le parole sono rivolte a qualcun altro invece, non essere tentato di scagliarti contro la persona che le ha dette. Tienile per te e poi dimenticale. Non vale la pena stressarti.

VERGINE ⭐⭐TOP:Una lite per denaro potrebbe interferire con un’amicizia oggi, Vergine. Forse qualcuno non ha rimborsato un prestito e il creditore ora ne ha bisogno. Forse un membro della tua famiglia non è in grado di pagare la loro parte delle bollette. Non lasciarti trascinare in liti o recriminazioni. Non vale la pena buttare via un’amicizia e lasciare lacune in sospeso.



CAPRICORNO ⭐⭐TOP: Potrebbe esserci una certa tensione tra te e il tuo partner che potrebbe farti sentire un pò depresso. La chiave per rimediare è una comunicazione onesta. Ricorda che onesto non significa necessariamente brutale. Dì al tuo partner come ti senti, Capricorno, ma non dargli la colpa di niente. Alla fine della giornata, tutto dovrebbe andare bene

Oroscopo del giorno 2 Dicembre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Nell’ultima settimana potresti esserti sentito meno sicuro della tua situazione finanziaria, Gemelli. Forse hai prestato dei soldi ad un amico e dubiti della sua capacità di ripagarti. O forse ti sei innamorato di un acquisto del quale ora ti penti. Correggi la situazione se puoi. Se non puoi, impara semplicemente dall’esperienza e mettila alle spalle.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi gli studi spirituali e metafisici possono richiedere molto tempo, Bilancia. Potresti voler scavare nelle maggiori religioni del mondo o con opere sullo spiritualismo o sull’occulto. Se lo desideri, questo è il giorno in cui farlo perché la tua concentrazione è molto forte, anche se sarà necessario fare molte pause!

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP: Oggi i tuoi bioritmi possono essere un pò bassi Acquario, quindi non ti sentirai molto socievole. Va bene, ma fai attenzione a non essere così solitario da non ricevere alcuni complimenti sinceri. Questo può fare una grande differenza nel modo in cui ti senti!



Oroscopo del giorno 2 Dicembre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐TOP: La tua ambizione e volontà di successo possono essere in guerra con i tuoi sentimenti oggi, Cancro. Forse hai lavorato così duramente da non passare abbastanza tempo con amici e familiari e adesso ti mancano. I bambini e i giovani potrebbero essere nella tua mente. Forse dubiti della tua capacità di adempiere alle tue responsabilità. Sii obiettivo quando consideri la situazione. Non lasciare che le tue emozioni scappino via con te.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti desiderare una vacanza Scorpione, e potresti giocare con l’idea di fare un viaggio in aereo. La tua mente potrebbe rivolgersi a luoghi spirituali come l’India, l’Egitto, Israele o l’Irlanda mentre ti chiedi come ti sentiresti a stare nei luoghi sacri di quei paesi. Non limitarti a giocare con l’idea. Probabilmente sei in ritardo per una vacanza, e un viaggio del genere sarebbe adatto alla tua natura mistica.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Una forte attrazione per qualcuno che potresti aver appena incontrato potrebbe indurre la tua mente a soffermarsi su sesso e romanticismo oggi, Pesci. Se puoi, organizza una serata romantica con il partner. Se questo non è possibile, vai a vedere una commedia emotiva o un film che ti commuove fino alle lacrime. I film potrebbero essere di particolare interesse per te oggi.

