Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2018 Lunedì è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le cose dovrebbero andare bene per te oggi Ariete, specialmente nel reparto dell’amore. Non allontanarti dall’ovvia attrazione che hai verso una persona speciale. Oggi è il momento di amplificare questa sensazione invece che nasconderla. Mostra il tuo amore con i colori e le azioni più brillanti e audaci possibili. C’è magia nell’attenzione che dai e ricevi.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le cose dovrebbero andare bene per te oggi, quindi non perdere le opportunità che ti aspettano, Leone. C’è una scintilla nei tuoi occhi che è inconfondibile, e scoprirai che i problemi riguardanti l’amore sono particolarmente potenti. L’amore è dalla tua parte! Dovresti cogliere l’occasione per approfondire una storia d’amore. Fai un viaggio con le persone che ti piacciono di più.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei incline ad essere di umore romantico oggi, Sagittario. Tutto può ruotare attorno all’amore e al romanticismo. Questo è un giorno fantastico per coccolare una persona cara e condividere momenti intimi e baci appassionati. Lasciati coccolare con un bagno caldo e sentiti libero di uscire questa sera.

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe esserci troppa energia infuocata durante il giorno per farti sentire a tuo agio con la situazione, Toro. Invece di provare a resistere a questa forza potente, sarebbe meglio se tu l’abbracciassi. Usa questo giorno per estrarre un pò della tua fiamma interiore e lasciarla irradiare verso le persone a te più care. Questo è un giorno per agire sui tuoi sentimenti invece di ingoiarli senza una parola.

VERGINE ⭐⭐TOP:Non lasciare che le azioni insensibili delle altre persone dettino il tuo stato d’animo oggi, Vergine. Il tuo stato d’animo è una tua responsabilità e dovresti lavorare per arrivare a un punto in cui hai il pieno controllo su ciò che senti in ogni momento. Se qualcosa non funziona, lasciala andare.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Sentiti libero di prendere una nuova direzione oggi Capricorno, specialmente quando si tratta di amore e romanticismo. Potrebbe essere che hai tanta paura di perdere ciò che hai che ti rifiuti di rischiare. Renditi conto che non riuscirai mai a superare il solco in cui ti trovi finché non respiri profondamente, miri in alto e credi nei tuoi sogni.

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Potresti scoprire che gli altri sono ostili verso di te oggi, Gemelli. Cerca di non prenderlo sul personale. Renditi conto che ci sono altre persone e situazioni con cui puoi connetterti che aiuteranno a rafforzare il tuo ego invece che trascinarlo verso il basso. Stabilisci connessioni più profonde con la persona amata stasera indulgendo in alcune fantasie. Le esperienze condivise saranno estremamente gratificanti in questo momento.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Dovresti scoprire di avere una quantità extra di energia creativa ora Bilancia, e dovresti fare tutto il possibile per far funzionare questa forza. Non lasciare che i tuoi dubbi ti impediscano di usare la forza creativa che sta fermentando dentro di te.

ACQUARIO ⭐⭐TOP: Le cose riguardanti l’amore e il romanticismo possono essere stressanti ora Acquario. Più che probabilmente c’è un problema di libertà rispetto al controllo che rende difficile trovare una soluzione. Forse è necessario dare una pausa a un certo problema e tornarci sopra più tardi.



Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP:Metti la tua incredibile sensibilità in azione, Cancro. C’è così tanto dentro di te che hai bisogno di esprimerti in questo momento. Non trattenerti più. Quando si tratta di questioni riguardanti l’amore e il romanticismo, sentiti libero di fare una mossa. Potresti essere attratto da quelli che solleticano le tue cellule cerebrali. Le discussioni filosofiche saranno piuttosto gratificanti.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Forse sei stato un pò indeciso ultimamente quando si parla di amore e romanticismo, Scorpione. Forse la tua mente è attratta da una persona mentre il tuo cuore è attratto da un’altra. Forse stai cercando di ingannare la tua mente nel vedere una certa qualità in qualcuno mentre ignori gli aspetti che non ti piacciono molto. Assicurati di accettare le persone per tutto ciò che sono e non solo le singole parti.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti scoprire che stai adottando un approccio molto più audace quando si tratta di amore e romanticismo ora, Pesci. Non conoscerai mai le possibilità finché non proverai. Usa il tuo istinto per iniziare un nuovo percorso verso l’oggetto del tuo desiderio.

Buone stelle a tutti!