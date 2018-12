Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2018 Giovedì è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Riporta le cose in equilibrio, Ariete. Probabilmente sei stato così concentrato su te stesso che ti sei completamente dimenticato degli altri. È tempo di riempire il resto dell’equazione e prendere in considerazione ciò che provano gli altri. L’equilibrio è fondamentale in ogni parte della tua vita in modo da mantenere un punto di vista sano. Una mente chiara ti consente di vedere obiettivamente ciò che sta realmente accadendo.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: C’è una frenesia per il giorno che incoraggerà le persone a condividere più di se stessi con gli altri. Adesso troverai un grande supporto da molte persone. Accogli questo aiuto a braccia aperte. Non cercare di fare le cose da solo quando sei circondato da un così forte spirito di squadra.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Sagittario le porte si apriranno e la gente ti accoglierà con grande entusiasmo. Sii un diplomatico al posto di essere guerriero. Concentrati sugli aspetti positivi dell’equazione anziché sul negativo. La fortuna e la prosperità arriveranno quando avrai questo atteggiamento.

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Questa è una buona giornata per guardare il quadro generale e discutere le tue idee con gli altri, Toro. Mentre cammini per la strada, assicurati di prestare attenzione a quello che succede intorno a te. Se continui ad essere preoccupato da un problema, potresti non vedere mai alcuni degli altri pezzi importanti, anche se sono ovvi per tutti gli altri.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP:Prova a vedere il positivo nelle persone, Vergine. Rilassati e non ti agitare così tanto sul tuo dramma interiore. Trova conforto in un progetto creativo. Fai qualcosa che ti piace fare e che ti rende veramente felice. C’è una sensazione espansiva nell’aria che rischia di amplificare qualsiasi umore tu proietti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP: Assicurati di lasciare le cose in condizioni migliori di quelle che hai trovato, Capricorno. Questo è un buon momento per riordinare il tuo spazio personale e l’ambiente che ti circonda. Questo è anche un ottimo momento per fare un pò di shopping. Stai attento a non spendere troppi soldi. Quando le cose belle attirano la tua attenzione, potrebbe essere difficile per te resistergli, indipendentemente da quanto costino.

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sarai di ottimo umore Gemelli, e troverai il tuo atteggiamento positivo amplificato quando entri in contatto con più persone. L’unica cosa a cui prestare attenzione oggi è la pigrizia. Potrebbero esserci molte cose in giro, specialmente nel tuo campo. Non sprecare la buona energia del giorno seduto a non fare nulla, anche se l’idea è piuttosto allettante.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Dovresti scoprire che il tuo lato avventuroso ha il sostegno delle tue emozioni, Bilancia. Queste due parti del tuo spirito stanno lavorando in armonia per aiutarti ad andare oltre i tuoi limiti. Entra in nuovi regni e fai domande quando non capisci qualcosa. Questo è l’unico modo per imparare e crescere mentalmente ed emotivamente. Non dare per scontato che l’apprendimento si fermi quando lasci la scuola.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐TOP: Questo è uno di quei giorni in cui è più facile essere se stessi, Acquario. Non hai bisogno di cambiare la tua personalità per adattarla ad una situazione. Naturalmente aggiungi una dinamica importante al gruppo. La tua visione distaccata, imparziale e consapevole della situazione sarà una risorsa importante per gli eventi di oggi. Le persone farebbero bene ad ascoltarti, quindi sii audace quando esprimerai te stesso.

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐TOP:Parla chiaramente, Cancro. Le altre persone non sono lettori della mente come te. Se continui ad aspettare che qualcuno capisca cosa stai pensando, ci vorrà molto tempo prima che la verità venga fuori. La comunicazione è importante. Sentiti libero di fare il primo passo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sentiti libero di alzare i tacchi e affrontare la città, Scorpione. Questo è un ottimo momento per uscire con gli amici, socializzare e passare dei bei momenti. Metti da parte le tue preoccupazioni e unisciti a un gruppo per divertirti. Tieni un sorriso sulla tua faccia e scoprirai che puoi attraversare qualsiasi porta tu vorrai.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: La comunicazione è una parte fondamentale della giornata, Pesci. Scoprirai che una grande quantità di informazioni è a tua disposizione. Puoi scegliere tra molte risorse diverse, quindi non aver paura di esplorare i diversi pozzi a tua disposizione. Emotivamente, questo potrebbe non essere il giorno migliore per te, ma puoi superarlo finché avrai un approccio spensierato e ottimista.

Buone stelle a tutti!