Oroscopo del giorno 7 Dicembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 7 Dicembre 2018 Venerdì è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 7 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Ariete potresti avere la possibilità di fare un giro del mondo per visitare favolosi palazzi e provare un amore senza tempo, e tutto questo … assolutamente gratuitamente! Ormai, hai imparato da una dura esperienza che ogni tanto è utile buttarsi a capofitto nel mondo delle fiabe!



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai la tendenza a covare tutto in questo momento Leone, una giornata come questa non può essere altro che benefica. È stato difficile per te trovare soddisfazione ultimamente, ma oggi la giornata ti offre un viaggio in un’altra prospettiva, quella che è intangibile e irreale. Potresti trovarla gratificante, specialmente se provi qualche attività artistica, esoterica o religiosa.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Non cercare di controllare quello che succede oggi Sagittario, perché non sarai in grado di farlo. Come potrebbe essere altrimenti quando le correnti collettive interferiscono con la tua vita? Puoi fare un pò di ricerca dell’anima perché potresti sentire che sei solo un granello di sabbia in un vasto universo. Guardati intorno per avere delle risposte.

Oroscopo del giorno 7 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ TOP: Oggi galleggerai, Toro. Non parlerai, avrai sonno, e il tuo umore non sarà buono. Ok perfetto! Torna nel tuo romanzo, fai diverse soste e fai il meno possibile, perché è quello che vuoi fare. Non preoccuparti.. questo periodo passerà. Succede a tutti ogni tanto…

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐TOP:Ci sono giorni in cui ti senti meraviglioso senza essere in grado di attribuire la sensazione a qualsiasi evento reale. Naturalmente, la tua mente razionale cercherà una ragione per la tua felicità. Non provare nemmeno a capire. Buon divertimento!



CAPRICORNO ⭐⭐TOP: Sembrerà che tu oggi non sappia più cosa vuoi. Le persone non ti capiranno e penserai che spiegarti non ha senso. La cosa migliore da fare potrebbe essere quella di staccare la spina dalle solite attività e fare una passeggiata. Non hai nulla da perdere.

Oroscopo del giorno 7 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Sei certamente di umore strano oggi, Gemelli. È vero, le cose sono andate bene negli ultimi giorni, ma fai attenzione a non farti ingannare. Oggi dovresti diffidare del tuo comportamento nei confronti del tuo partner. L’atteggiamento del tuo partner può lasciarti perplesso, ma sei tu quello che si è allontanato dalla realtà. Stai lontano da qualsiasi punto di innesco che potrebbe esplodere in una discussione.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il giorno prima dovrebbe essere eccellente, Bilancia. Negli ultimi giorni hai cercato un significato nella vita. Ci sono stati cambiamenti nella tua principale occupazione, nuove relazioni, grandi ambizioni. Oggi puoi lasciare andare tutta quella ricerca dell’anima. È probabile che tu abbia un enorme mix di tutta l’esperienza e devi essere grato per la vita elettrizzante che conduci in questo momento!

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP: Gli altri paesi rappresentano opportunità reali per te? Questa è una domanda a cui presto dovrai rispondere. Può essere vero, ma può anche essere un’illusione che ti dà una spiegazione semplicistica per l’insoddisfazione che provi ora nella tua vita professionale. Pensaci, perché alcune importanti decisioni che stai per prendere dipenderanno da questo.

Oroscopo del giorno 7 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐TOP:Oggi sarà come se fossi in un mondo nuovo e pieno di speranza, Cancro. Le persone che incontrerai saranno cordiali e premurose e il futuro sembrerà un luogo luminoso e attraente da vivere. In altre parole, è come un sogno favoloso. Questo sentimento glorioso però non durerà a lungo, quindi approfitta della giornata. La realtà è dolce a volte.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente sarai perfettamente in sintonia con il giorno, Scorpione. Certo, è allettante scappare dalla realtà e dalle difficoltà del momento. Ma altre volte, quando sei così compassionevole, la vita è davvero gratificante. Le persone trovano la tua compagnia rilassante e piacevole, e probabilmente ti ringrazieranno per questo.

PESCI ⭐⭐ TOP: Penserai che questo è un periodo strano. Non lo è, Pesci. È solo che oggi non sarà come gli altri giorni. Guardati intorno e vedrai che le persone sono depresse o stanno cercando di fare buon viso a cattivo gioco. È come se molte persone, tu in particolare, si trovassero di fronte ai loro sogni senza essere in grado di agire. Non è una situazione facile!

Buone stelle a tutti!