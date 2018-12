Oroscopo del giorno 8 Dicembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 8 Dicembre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: La maggior parte delle persone crea le proprie opinioni sulla base di ciò che viene detto da alcune persone che presumibilmente sanno di cosa stanno parlando. Alcune idee diventano alla moda. Oggi Ariete, non hai pazienza per queste tendenze. In realtà, sei tentato di usare un linguaggio volgare solo per scioccare gli pseudo-intellettuali intorno a te. Ahimè, non puoi farlo. Solleveranno semplicemente un sopracciglio e si gireranno.



LEONE ⭐⭐TOP:Ti starai chiedendo che cosa sta succedendo nel mondo? Da un lato, hai pensieri umanistici e armoniosi sulla tua famiglia e sul tuo ambiente di lavoro. Dall’altro, anche tu hai un profondo desiderio di distruggere tutto per ricominciare! Dovrai scegliere. In ogni caso, dato il clima attuale e il fuoco dentro di te, qualsiasi tipo di compromesso si rivelerà difficile. Non esagerare!



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Sagittario, nessuno ti ha mai accusato di essere eccessivamente diplomatico. In effetti, dal momento che non hai alcuna esitazione a dire quello che pensi, la tua bocca ti mette regolarmente nei guai. È vero che le tue esplosioni verbali spesso allentano la tensione in situazioni difficili, ma ci sono momenti in cui le parole gentili sono un modo più efficace per ottenere un buon risultato. Perché non provare?

Oroscopo del giorno 8 Dicembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Se sei coinvolto con il teatro, la danza o la pittura, questo sarà un giorno fantastico per te, Toro. Provi un forte desiderio di riunire le persone alla ricerca di uno sforzo artistico. Ascolta i tuoi desideri. È probabile che tu sia un acuto talent scout o, per lo meno, una persona in grado di valorizzare i talenti altrui.

VERGINE ⭐⭐⭐TOP:Potresti avere un programma per il futuro Vergine, eppure ti trovi a dover fare delle scelte che risuoneranno ben oltre i prossimi mesi. È possibile che tu debba prendere in considerazione l’idea di iscrivere i tuoi bambini in una nuova scuola per esempio, o decidere di trasferirti in un altro paese. Queste sono grandi decisioni certo, ma fidati che non le farai da solo. I tuoi cari avranno voce in capitolo!





CAPRICORNO ⭐TOP:C’è qualche probabilità che ti arrabbierai con qualcuno vicino a te oggi, Capricorno. Qualunque cosa tu combatta, al centro di tutto c’è la tua frustrazione e la tua preoccupazione che la tua amicizia possa finire. Cerca di non reagire in modo eccessivo. Esprimiti gentilmente.

Oroscopo del giorno 8 Dicembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Oggi puoi aspettarti di avere qualche disaccordo con il tuo partner o con un amico, Gemelli. Potresti reagire in modo eccessivo. Se lo fai, è solo perché il clima degli ultimi giorni ti ha fatto sentire più vulnerabile del solito. Cerca di non farlo questa volta. A volte il sacrificio ha un costo troppo alto.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Puoi aspettarti di essere volubile oggi, Bilancia! Nessuno oserà contraddirti o insinuare che hai rubato le idee agli altri. Hai il potenziale per arrabbiarti davvero. Piuttosto che dire cose che potresti poi rimpiangere, annota i tuoi pensieri. E se senti la necessità di fare un discorso, fallo in pubblico.

ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP:Gli altri paesi rappresentano opportunità reali per te? Questa è una domanda a cui presto dovrai rispondere. Può essere vero, ma può anche essere un’illusione che ti dà una spiegazione semplicistica per l’insoddisfazione che provi ora nella tua vita professionale. Pensaci, perché alcune importanti decisioni che stai per prendere dipenderanno da questo.

Oroscopo del giorno 8 Dicembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Oggi sarai conflittuale, Cancro. Questo accade dopo diverse settimane in cui ti trattieni dal criticare apertamente le altre persone. Hai sentimenti particolarmente forti riguardo a qualsiasi cosa tocchi attività al di fuori della famiglia. Un’esplosione è imminente e probabilmente inevitabile. Vai avanti ed esprimiti. Sarai di nuovo il migliore amico domani!





SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Non esitare a dire quello che è giusto Scorpione, anche se questo significa affrontare qualcuno di potere. La minima ingiustizia non può essere tollerata. Quando esprimi la tua opinione, come ti senti in dovere di fare, fa sì che gli altri ti rispettino!

PESCI ⭐⭐ TOP: Se sei coinvolto in un’occupazione simile a quella di tua madre o tuo padre Pesci, oggi puoi chiedere se la scelta è stata quella giusta. Hai intrapreso questo percorso di carriera di tua spontanea volontà? Altrimenti, che cosa vorresti fare con la tua vita professionale? Ti senti ribelle e brami una maggiore indipendenza.

Buone stelle a tutti!