Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2018 Domenica

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2018 Domenica è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2018 Domenica: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Nuove persone potrebbero entrare nella tua vita oggi. Se ricevi vibrazioni negative da uno di loro, fidati del tuo istinto! Non è un bel giorno per entrare in qualsiasi tipo di partnership, né è un bel giorno per sposarsi o addirittura proporre un matrimonio.



LEONE ⭐⭐TOP: Potrebbero esserci degli errori nei tuoi registri finanziari o qualcuno potrebbe non dire la verità su un elemento importante. Sei una persona premurosa e fiduciosa, ma questo non è il giorno giusto per accettare ciecamente le dichiarazioni di qualcuno. Controlla i fatti, quindi agisci di conseguenza per capire i tuoi interessi.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Qualcuno che pensi sia un amico potrebbe dimostrarsi poco affidabile oggi, Sagittario. Forse qualcuno ti sta tenendo segreto qualcosa o sta dicendo bugie. Non essere troppo sospettoso nei confronti di qualcuno, ma controlla i fatti prima di prendere parola con qualcuno per qualsiasi cosa.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2018 Domenica: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti svegliarti sentendoti un pò sotto tono, forse sei troppo stanco per andare da qualche parte, e vorrai restare a casa. Potresti essere stanco e un pò stressato Toro, e più vulnerabile del solito. Bevi molti succhi e riposati. Domani probabilmente ti sentirai molto meglio.

VERGINE ⭐⭐⭐TOP:Oggi Vergine, probabilmente non ti sentirai molto amichevole. È molto probabile che tu voglia stare a casa e non vedere o parlare con nessuno. Se il tuo bisogno di solitudine è così forte, conceditelo. Non ti farai del bene forzando il contatto con gli altri. Potresti sentirti un pò fuori forma fisicamente, quindi è particolarmente importante mangiare bene e assumere molta vitamina C.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP:Sta succedendo qualcosa di subdolo, Capricorno. Le persone potrebbero provare a manipolare determinate situazioni per trasformarle a loro vantaggio. Stai attento! Evita qualsiasi conversazione “politica” e astieniti dal commentare qualsiasi pettegolezzo. Sul lato positivo, la tua intuizione è forte, quindi dovresti essere in grado di percepire l’affidabile.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2018 Domenica: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Oggi potresti avere la sensazione che qualcuno nella tua famiglia ti stia nascondendo qualcosa. L’atmosfera potrebbe essere tesa. La tua inclinazione naturale è quella di cercare di riportare la situazione alla normalità Gemelli, ma non è probabile che questa sia la giusta linea di condotta. Lascia andare le cose.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Autocontrollo è la parola di oggi, Bilancia. Il comportamento non etico degli altri potrebbe innescare una rabbia sepolta da lungo tempo che potrebbe farti desiderare di scagliarti contro i responsabili. Il modo migliore per gestire queste emozioni piuttosto esplosive è la comunicazione onesta. Prova a contare fino a dieci prima di affrontare chiunque. Funziona!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Se hai pensato di lavorare su documenti legali di qualsiasi tipo Acquario, questo non è il momento giusto per farlo. Ogni contratto stipulato oggi potrebbe avere clausole confuse e un linguaggio oscuro che potresti non capire. Questo non è il giorno giusto in cui iniziare o pianificare un viaggio di alcun tipo. Tuttavia, è un gran giorno per leggere o meditare.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2018 Domenica: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:I pettegolezzi che senti oggi potrebbero farti arrabbiare. Probabilmente non saranno veri. Non prendere niente al valore nominale oggi. Controlla i fatti prima di esprimere un giudizio. Il malcontento è nell’aria Cancro e quando le persone sono scontente, tendono a dire cose che non hanno significato. Evita la tentazione di essere conflittuale. Farà solo peggiorare le cose. Cerca di passare un pò di tempo da solo se puoi.





SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La rabbia e il risentimento provocati dalle passate ferite potrebbero riemergere oggi, a volte facendoti scoppiare in lacrime. Trova un posto dove puoi stare da solo. Questo è solo un sintomo di crescita personale e spirituale da parte tua. Rilasciando il passato si aprono nuove strade per il futuro. Potresti svegliarti domani mattina sentendoti una persona nuova!

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Il denaro sembra incerto e un pò ingannevole, Pesci. Non è un bel giorno per entrare in qualsiasi tipo di programma di investimento, negoziare stipendi o commissioni, o cambiare banca. I tuoi sogni potrebbero essere un pò inquietanti, ma questo probabilmente riflette le paure del passato piuttosto che i pericoli nel futuro. S

Buone stelle a tutti!