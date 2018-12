Oroscopo del giorno 10 Dicembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 10 Dicembre 2018 Lunedì è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 10 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe arrivare un nuovo vicino che si sente particolarmente attratto da te, Ariete. Potresti avere grandi speranze per un’amicizia con questa persona. Lui o lei può sembrare particolarmente congeniale e condivide molti dei tuoi interessi, e questo potrebbe sembrare quasi troppo perfetto. Tuttavia, sei dell’umore giusto per idealizzare nuove relazioni, quindi non essere troppo eccitato finché non conoscerai meglio questa persona.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Un vicino attraente con cui ti sembra di condividere un legame potrebbe diventare un amico. Un gruppo a cui sei affiliato potrebbe esprimere obiettivi e finalità altamente idealizzati. È probabile che questi obiettivi siano ammirevoli Leone, ma potrebbero non essere così realistici. Tienilo a mente prima di impegnarti in qualsiasi linea d’azione. Hai bisogno di più fatti prima di poter procedere.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Un nuovo amico potrebbe arrivare oggi, Sagittario. Probabilmente ti piacerà molto questa persona. Lui o lei condividerà molti dei tuoi interessi. Potreste diventare amici intimi. Il rovescio della medaglia è che non è probabile che tu veda qualcuno così com’è, ma che tu abbia solo un’immagine idealizzata. Quando incontri questa persona, cerca di vedere la persona reale dietro la maschera e accettala così com’è.

Oroscopo del giorno 10 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti sentirti particolarmente socievole oggi. Forse c’è una festa di qualche tipo nel tuo quartiere. Potresti sentire alcune buone notizie, e probabilmente c’è del vero. Non tutto quello che senti però è basato su fatti reali. Se puoi, vai da qualcuno da cui puoi scoprire qualcosa di più.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Sogni di una nuova carriera potrebbero riempire la tua mente oggi, forse a causa di troppo stress nel tuo stato attuale. Potresti anche pensare di diventare una star del cinema! Rincorri il tuo sogno se senti che è quello che vuoi, Vergine. Usa il tuo talento!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐TOP:Se hai pensato a un cambio di lavoro o anche a una nuova carriera, un incontro casuale potrebbe fornirti l’opportunità. Tuttavia Capricorno, ricorda: “Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è”. Considera tutti i dettagli prima di impegnarti o essere troppo entusiasta. Se vuoi ancora perseguire nell’opportunità, fallo.

Oroscopo del giorno 10 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti senti particolarmente amorevole, attraente e romantico, quindi è probabile che il romanticismo sia nella tua mente. Romanzi e film potrebbero sembrarti particolarmente allettanti. Se sei attualmente coinvolto, probabilmente riceverai molta attenzione dal tuo compagno. Altrimenti, aspettati di ricevere sguardi ammirati da quelli che ti circondano, compresi gli estranei!

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Gli obiettivi spirituali possono essere in cima alla tua lista di priorità ora, Bilancia. Potresti essere in cerca di seminari metafisici o seminari di meditazione, magari in un lontano stato o in un paese straniero. È molto probabile che sia difficile prendere una decisione su qualsiasi opzione al momento. Qualunque cosa tu stia considerando, assicurati di conoscere tutti i fatti prima di fare una scelta di qualsiasi tipo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Un viaggio in aereo verso un luogo lontano potrebbe essere nella tua mente, anche se potresti non farlo. La conoscenza è importante per te e sei insaziabilmente curioso. Probabilmente questo sarà uno di quei giorni, Acquario. Un amico potrebbe portare alcune nuove informazioni che suscitano la tua curiosità, forse qualcosa di correlato all’astrologia o all’occulto.

Oroscopo del giorno 10 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un alto livello di immaginazione potrebbe farti sentire più creativo e artistico. Potresti voler incanalare questa energia per scrivere, dipingere o aggiungere tocchi di colore al tuo salotto. È probabile che tu sia particolarmente in sintonia con i pensieri e i sentimenti degli altri, in particolare della tua famiglia.





SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Bei sogni potrebbero stimolare la tua immaginazione e far progredire le tue capacità artistiche. Puoi imparare molto su te stesso e su qualsiasi cosa ti abbia limitato. Annota ciò che ti viene in mente in modo che tu possa lavorarci più tardi, ma non cercare di dare un senso a questa giornata. Aspetta un pò e poi considera tutto in una luce più pratica.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Il desiderio di abbellire la tua casa potrebbe colpirti con tutta la sua forza oggi, Pesci. Forse stai aspettando ospiti e vuoi fare una buona impressione. Potresti andare in giro per negozi di antiquariato alla ricerca di cianfrusaglie. Potresti decidere di fare qualcosa di un pò più ambizioso di quanto avessi inizialmente previsto. Divertiti, ma stai attento. Non stancarti troppo.

Buone stelle a tutti!