Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2018 Martedì è il segno del Cancro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Un disaccordo con un’azienda o con il partner potrebbe trasformarsi in una discussione oggi. Questo non farà nulla per aumentare l’efficacia della tua relazione, Ariete. Se è solo una divergenza di opinioni, cerca di sistemarla prima che diventi troppo seria. Cerca di essere obiettivo e guarda il punto di vista dell’altra persona. Non lasciare che una piccola disputa si trasformi in una guerra.

LEONE ⭐ TOP: Oggi potresti aver bisogno di fare un sacco di commissioni, Leone. Questo potrebbe rivelarsi frustrante. Ci potrebbe essere traffico per la città e potresti non trovare quello che ti serve. Queste sono tutte circostanze al di fuori del tuo controllo, quindi è meglio trovare qualcos’altro da fare.



SAGITTARIO ⭐ TOP: Un’improvvisa irritante interruzione nella tua routine potrebbe arrivare oggi, Sagittario. Un amico potrebbe aver bisogno di qualche consiglio, e potresti sentirti obbligato a darglielo, il che metterebbe in pausa i tuoi progetti per un pò. Non essere troppo irritato con questa persona. Potresti pentirtene dopo. Potresti anche avere problemi con computer, telefoni cellulari o altre forme di tecnologia.

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:I piani per un viaggio potrebbero andare storti oggi a causa di circostanze al di fuori del tuo controllo. Potrebbe essere necessario un rinvio. Questo potrebbe rivelarsi molto frustrante per te perché sei ansioso di andare avanti. Non mettere in discussione il funzionamento dell’Universo e non impazzire per questo. Qualunque contrattempo tu abbia oggi potrebbe rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:La tua praticità e il tuo buon senso si dimostrano inestimabili oggi, Vergine. Chi ti è vicino potrebbe essere irrequieto e sconvolto e potresti doverli indirizzare nella giusta direzione. Un amico intimo o un partner potrebbero avere una crisi finanziaria e ti potrebbe essere chiesto di dare una mano. Non è un buon giorno per fare un prestito, sebbene sia favorevole aiutare gli altri a trovare le proprie soluzioni.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Oggi i tuoi progressi potrebbero rallentare un pò. Problemi con computer, telefoni, telefoni cellulari o altre forme di tecnologia potrebbero interrompere la tua giornata, Capricorno. Questo potrebbe essere frustrante ed irritante. Cerca di mantenere la calma. Dovrebbe passare tutto domani. Non vuoi rendere gli altri più arrabbiati di quello che già sono.

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Un sogno sconvolgente potrebbe disturbare il tuo sonno stanotte, Gemelli. Oggi alcune inquietanti informazioni sulle finanze potrebbero rivelarsi sconvolgenti. Ciò potrebbe coinvolgere i tuoi fondi personali, quelli di un amico, i fondi di un’organizzazione con cui sei coinvolto, o l’economia mondiale in generale. Non impazzire prima di scoprire i fatti veri. L’informazione è probabilmente errata.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Un problema con la tua casa, di idraulica, elettricità o telefonia, potrebbe richiedere di chiamare professionisti, Bilancia. Ciò potrebbe risultare leggermente irritante, poiché gli estranei potrebbero entrare e uscire tutto il giorno e tu o altri membri della tua famiglia potreste essere costretti a casa quando invece dovreste essere altrove. Non sfogare le tue frustrazioni sugli altri. Tutto passerà domani!

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Oggi potrebbero sorgere problemi imprevisti con il viaggio, Acquario. Potrebbero verificarsi cambiamenti o ritardi negli orari delle compagnie aeree, guasti alle auto o traffico. Potrebbe essere una buona idea evitare viaggi di qualsiasi tipo, se puoi. Potrebbero stressarti così tanto che avresti bisogno di tutto il giorno per calmarti! Questo è un grande giorno per leggere, specialmente argomenti scientifici o metafisici.

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbe essere difficile completare le attività. Un disaccordo con gli altri membri della famiglia potrebbe darti l’idea che tutti sono contro di te. Non è così, Cancro. Cerca di essere obiettivo e considera gli altri punti di vista; non trasformarli in una lotta di potere. Stai calmo, fai un respiro profondo e cerca di comunicare con gli altri. I risultati potrebbero rivelarsi piacevolmente sorprendenti!





SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Una lettera o telefonata inaspettata e sconvolgente potrebbe arrivare oggi. Questa non è una brutta notizia, Scorpione. È più probabile che siano i fastidiosi piccoli contrattempi che ti costringono a fare di più di quello che ti aspettavi. I problemi potrebbero apparire con computer, telefoni cellulari o altre forme di tecnologia. Stringi i denti e fai quello che ti serve per andare avanti. Non diventare pazzo.

PESCI ⭐ TOP: Potrebbero sorgere discussioni sul denaro, Pesci. Questo potrebbe non coinvolgere i tuoi fondi ma i soldi appartenenti ad un gruppo con cui sei coinvolto. Cerca di essere razionale. Non è il giorno giusto per fissare nuovi obiettivi o fare piani definiti. Aspetta un giorno o due. Se inizi oggi, il tuo progetto potrebbe essere pieno di ritardi, interruzioni o disaccordi.

Buone stelle a tutti!