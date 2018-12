Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2018 Mercoledì è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Una solida base può essere estremamente importante per te oggi, Ariete. I cuori possono essere spezzati o vinti, a seconda di quanto giochi bene le tue carte. Tieni presente che il contendente più costante probabilmente vincerà questa gara. Tutti i discorsi del mondo non ti porteranno da nessuna parte. Gli sforzi scadenti produrranno risultati scadenti.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è una grande quantità di energia nel tuo mondo Leone, che potrebbe funzionare per alimentare il tuo fuoco. Uno degli aspetti che porti al gruppo è un forte dinamismo che dà alle persone il coraggio di cambiare. Sii un combattente sul ring. Ricorda che alla fine della giornata, devi solo essere soddisfatto delle prestazioni di una persona: tu.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Calmati e concentrati, Sagittario. Questa è una giornata estremamente sensuale che rischia di stuzzicare le tue emozioni. Sei disposto a ricevere input da ognuno dei tuoi sensi, quindi tieni questi canali aperti e disponibili per nuove informazioni che cercano di sfondare. Non essere frettoloso. Oggi è meglio se adotti un approccio riservato e ricettivo.

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Indipendentemente da quanto la tempesta sembra essere fuori controllo, sarai in grado di gestirla, Toro. Abbi fiducia nella tua natura. C’è un motivo per cui ti prendi il tempo necessario per affrontare i dettagli e pianificare attentamente le tue mosse. Oggi è un giorno in cui vedrai i frutti delle tue azioni diligenti, specialmente nell’amore, nella bellezza e nelle tue emozioni più profonde.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Affronta le questioni urgenti fino in fondo oggi Vergine, soprattutto quando si tratta di problemi romantici e bisogni emotivi. Hai tutti i dati necessari per farlo. Hai un intero battaglione di fatti a sostenerti. I tuoi sentimenti sono forti e intensi. Non li ignorare in nessuna circostanza. Segui il tuo istinto prima di fidarti di qualsiasi altra cosa.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è il tuo giorno per brillare, Capricorno. C’è una concentrazione di energia a tuo favore, quindi agisci con coraggio e senza esitazione. Le tue emozioni stanno facendo da apripista. Segui queste forze come il pifferaio magico. Lascia che questo sia l’inizio di una corsa sfrenata su un nuovo ottovolante di avventure. È il momento giusto per te.

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Stai arrivando ad un punto critico del tuo ciclo emotivo, quando il tuo cuore si sente pesante. Potresti sentirti bloccato da un peso enorme, come se venissi risucchiato nelle sabbie mobili. Aggrappati ad un ramo e tirati fuori.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Mentre cerchi di esprimere le tue opinioni oggi, potresti avere la sensazione che qualcuno ti stia lanciando sabbia in faccia, Bilancia. Usa uno dei tuoi più grandi doni, il potere della tua mente, per combattere la forza opposta. La tua capacità di superare in astuzia gli altri sarà il tuo strumento più potente.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Il tuo cuore e le tue emozioni sono sulla stessa linea Acquario, ma potrebbero non essere nella pagina che vuoi. Potrebbe essere che stai ricordando un evento del passato. Quello che una volta era un insieme felice di incontri ora ti fa sentire come se ci fossero delle spine nella tua parte. Concentrati sul presente e lascia che il passato diventi storia.

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Ancora una volta Cancro, un incredibile scenario romantico sta arrivando al culmine e le tue emozioni sono in tumulto. Fermati, aspetta il colpo e poi continua. Se hai la sensazione che stai per far saltare in aria qualcuno, devi semplicemente allontanarti dalla situazione.



SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Oggi la tua barca sarà mossa Scorpione, fino al punto in cui tu e tutti i tuoi averi potreste andare fuori bordo. Preparati a nuotare fino a riva. La messa a terra e la stabilità sono le chiavi per mantenere un atteggiamento sano, specialmente quando si tratta di emozioni. È probabile che i problemi riguardanti la casa e le proprietà della gente emergano in modo drammatico. Ascolta il tuo cuore per le risposte.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Lascia trasparire i tuoi istinti sensuali, Pesci. Affidati al tuo sesto senso. Se le cose iniziano a diventare difficili, ricorda che hai la capacità di mantenere la calma. Non solo è uno strumento estremamente importante, ma è anche essenziale per mantenere qualsiasi tipo di stabilità nella situazione. La tua sanità mentale dipende da questo.

Buone stelle a tutti!