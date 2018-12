Oroscopo del giorno 13 Dicembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 13 Dicembre 2018 Giovedì è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 13 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Mantieni un’aria di distacco, Ariete. Sentiti libero di addentrarti nel tuo mondo fantastico e lascia che le tue emozioni ti portino in un altro regno. Oggi è uno di quei giorni in cui potresti inventare qualcosa che potrebbe diventare il prossimo elemento indispensabile per ogni cucina del paese. Lascia che la tua immaginazione ti porti lontano. Condividi il tuo umore spensierato con gli altri.

LEONE ⭐⭐ TOP:Non criticare la situazione finché non hai trovato una soluzione migliore, Leone. Sii creativo. Puoi ottenere molto se ti avvicini alla situazione con sicurezza. Il pessimismo non ti aiuterà. Rilassati e lascia che il tuo intuito ti guidi. Sentiti libero di parlare con sicurezza e forza. Forse le risposte più fantasiose saranno le soluzioni più geniali.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: La pesantezza degli ultimi giorni sembra sollevarsi. Costruendo una base solida, hai creato una piattaforma di lancio affidabile da cui partire. Comunica ciò che hai imparato agli altri. Consenti alla tua opinione di essere ascoltata. Sarà scambiata una grande quantità di informazioni utili.

Oroscopo del giorno 13 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti scoprire che le cose sono molto più leggere di quanto non siano state negli ultimi due giorni, Toro. Questo è un buon momento per far riposare il tuo corpo e lasciare che il tuo mondo di fantasia prenda il sopravvento. Fai un bagno caldo. Rilassa la mente e distaccati per un pò dai tuoi doveri. Non preoccuparti tanto di ciò che devi fare domani. Concentrati su oggi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi Vergine scoprirai che le cose sono meno stabili di quanto non siano state negli ultimi giorni. Non scoraggiarti con le persone pessimiste. Offri le tue soluzioni creative. Hai una grande dose di saggezza da condividere con gli altri. Abbi fiducia nei tuoi pensieri e nelle tue idee.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Ora che hai una solida presa sulla tua situazione, potrebbero verificarsi cose inaspettate che cambieranno di nuovo le carte in tavola, Capricorno. Potrebbe sembrare che la sedia sulla quale ti sei appena messo comodo, ti venga improvvisamente tolta. Non arrabbiarti Basta capire che questo è probabilmente un segno che devi andare avanti.

Oroscopo del giorno 13 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi un grande peso dovrebbe sollevarsi dalle tue spalle, Gemelli. L’aria ha iniziato a schiarirsi e i venti della comunicazione hanno ripreso a soffiare. Ascolta attentamente il ronzio nell’aria. Puoi imparare molto sintonizzandoti con le fantasie degli altri. Assicurati di mantenere una mente aperta e aprire il cuore. Avrai qualcosa di importante da imparare.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le tue emozioni sono in ascesa Bilancia, e dovresti sentirti libero di scavare nelle tue più grandi fantasie. Prenditi una pausa dalla realtà per un pò. Lascia che il tuo bambino interiore giochi. Dovresti godere di una maggiore sicurezza in te stesso che potrai usare efficacemente per influenzare le altre persone.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Usa i gadget e i dispositivi elettronici per semplificarti la vita oggi, Acquario. Perché prendersi il tempo di tagliare a mano il cibo quando puoi usare un robot da cucina? Renditi conto che molto probabilmente c’è un modo più semplice per affrontare qualsiasi compito. Se qualcosa sembra troppo difficile, chiedi consiglio su come svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficiente. Lo scambio di informazioni avrà un ruolo importante nella tua giornata.

Oroscopo del giorno 13 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi le persone possono sembrare cattive Cancro, ma dopo un’attenta valutazione scoprirai che non ti fanno alcun danno. Stanno agendo con disinformazione. È probabile che ci sia una foschia nuvolosa nell’aria. Tutti avranno un’opinione sul modo migliore per affrontare un problema. Affidati alla tua astuzia per arrivare al centro del problema.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Premiati oggi con due dessert, Scorpione. Fai un bel bagno caldo. Condividi le tue fantasie con gli altri ed esprimiti pienamente. Non pensare di dover dire di sì ad ogni favore che ti viene chiesto. Risparmia un pò di quell’energia per te stesso. Sentiti libero di aiutare gli altri, ma non farlo a spese del tuo conto bancario, emotivo e fisico.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Stai attento alle informazioni che ti arrivano oggi, Pesci. Le persone possono darti affermazioni ingiustificate e false accuse. La giornata ha una qualità sognante e innovativa che ti chiede di avventurarti un pò. Se ti prendi cura di tutte le tue faccende, sentiti libero di esplorarle mentalmente o fisicamente.

Buone stelle a tutti!