Trattamenti Estetici Bologna Giorgini Clinique: a Natale regalati la Bellezza

I trattamenti estetici per sentirti più bella

“La chirurgia estetica può regalare gioia.

C’è chi la attacca? Allora non la conosce.”

(Mario Pelle Ceravolo, Presidente Assoc. italiana Chirurghi plastici ed estetici)

Trattamenti Estetici Bologna Giorgini Clinique – Gioielli, abiti, profumi, scarpe… Cosa vorresti trovare sotto l’albero di Natale?

E’ vero, un pacchetto da scartare fa sempre piacere, ma chi di noi non vorrebbe ricevere una bacchetta magica per sentirsi più bella?

E allora, cogli al volo l’arrivo del Natale per regalarti o regalare un passepartout per la bellezza, uno o più trattamenti per coccolarti, sentirti più bella, sexy, e più sicura davanti allo specchio.

Dedica un momento a te stessa e al tuo corpo. Ecco alcuni trattamenti del centro Giorgini Clinique che non puoi assolutamente evitare per brindare al nuovo anno più radiosa che mai.

Certamente il viso è la zona in cui si concentra la maggior parte delle attenzioni. Se il tuo obiettivo è ringiovanire il volto senza dover ricorrere all’utilizzo di bisturi e aghi, allora Ultherapy della Merz è il trattamento che fa per te. Il sistema Ultherapy infatti, sfruttando gli ultrasuoni focalizzati, contrasta gli effetti del tempo e dell’invecchiamento della pelle, rassodandone i tessuti molli in profondità; tutto questo in un’unica seduta, senza tempi di recupero e con risultati duraturi.

Per una pelle dall’effetto più tonico e luminoso, puoi affidarti anche al trattamento Venus Legacy™, non invasivo e indolore, che sfrutta la radiofrequenza multipolare e la magnetoterapia, per scaldare la zona da trattare a temperature maggiori rispetto alle comuni radiofrequenze. Il trattamento dura il tempo di una “pausa pranzo” e l’effetto del lifting è già visibile dalle prime sedute.

E per dire addio a quelle fastidiose macchie che ti rendono insicura, scegli Stimulating Peel del Dottor Obagi: un peeling delicato con estratti di mora, liquirizia, uva ursina, acido lattico, cogico, salicilico e citrico. I prodotti della linea Zo Skin Health del Dottor Obagi, per un incarnato perfetto, sono acquistabili anche presso il centro Giorgini Clinique.

