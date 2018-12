Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2018 Venerdì è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Accendi il fuoco nel tuo cuore Ariete, e fallo bruciare più intensamente di prima. Tieni presente che potrebbe essere necessario scendere a compromessi per essere sulla stessa linea del tuo partner. Assicurati che tutti abbiano la possibilità di essere al centro della scena. Non salire sul podio. Mantieni un equilibrio lasciando che gli altri abbiano il loro turno sotto i riflettori.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Le cose dovrebbero andare bene per te oggi, Leone. La tua natura romantica è stimolata. Scoprirai che un approccio aggressivo verso la persona amata è proprio ciò che è necessario per far ripartire la relazione. Se sei single e cerchi l’amore, è un buon giorno per uscire e fare nuovi incontri!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: C’è tensione tra il tuo cuore e il tuo stato d’animo generale, Sagittario. La tua natura romantica ti spingerà ad adottare un atteggiamento egoista e impaziente, mentre il tono dominante del giorno richiede pace ed equilibrio. Cerca di mantenere una quantità uguale tra dare e avere. Non sentirti in dovere di essere possessivo per conquistare la lealtà degli altri.

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ci sono un paio di questioni importanti che potresti dover risolvere, Toro. Assumi un ruolo attivo nel dipartimento dell’amore e del romanticismo. Sentiti libero di essere aggressivo riguardo al soddisfacimento dei tuoi bisogni. Assicurati di essere a tuo agio con la situazione o altrimenti alzati e cambiala. Per te, il giorno è fatto per agire. Sforzati di creare la pace attraverso l’onestà.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Alzati e agisci, Vergine. Le forze possono tirarti su da tutte le angolazioni e la tua sfida sarà quella di mantenere un sano equilibrio tra tutti. Hai la possibilità di ottenere grandi risultati indirizzando le tue energie verso l’esterno anziché verso l’interno. Le altre persone potrebbero essere incisive. Contrasta questo essendo paziente. Il tuo contributo al gruppo sarà apprezzato.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Questa giornata Capricorno richiede una soluzione più diretta verso tutte le situazioni. Scoprirai che è facile avviare nuovi progetti oggi, specialmente quelli che coinvolgono elementi creativi o romantici.

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi dovresti godere di un buon umore Gemelli, e scoprirai che le cose andranno bene per te. Forse l’unica situazione appiccicosa che potrebbe sorgere è quella che deriva da un approccio aggressivo nel dipartimento dell’amore e del romanticismo. Un impaziente impulso da parte di una o di entrambe le parti può portare a una guerra. Cerca di mantenere un livello di concentrazione alto in tutte le situazioni.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Scoprirai che oggi ti rapporti molto bene con gli altri Bilancia, e la tua comunicazione si rivelerà molto preziosa. Potresti trovarti nella posizione di arbitro semplicemente perché hai la mente distaccata e le persone hanno bisogno di risolvere le loro dispute. Assumi un ruolo attivo nella vita di coloro che ti circondano e osserva come la tua vita trae beneficio dalla generosità delle tue azioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è un mix di energie contrastanti che potrebbero mettere un pò di stress nel tuo cuore. Non è niente che non puoi gestire, Acquario. Attingi alla tua aggressività e agisci coraggiosamente verso l’oggetto del tuo desiderio. Assicurati che ci sia armonia tra coloro che ti circondano e che i bisogni di tutti siano soddisfatti.

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Le circostanze del giorno possono causare alcune situazioni complicate per te, Cancro. L’istinto di fare la guerra o la pace con qualsiasi problema ti sta rendendo irrequieto. Da un lato, potresti voler appianare le cose in modo ragionevole. Dall’altro, c’è una parte di te che è desiderosa di dichiarare guerra a tutti.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere tentato di passare alla marcia più alta oggi Scorpione, ma probabilmente non sarai sicuro di dove concentrare le tue energie. Potresti essere esasperato e ansioso di muoverti, ma sentirti pigro e immotivato a fare qualsiasi cosa se non sederti e aspettare che l’eccitazione passi. Qualunque cosa tu faccia, non isolarti. Vestiti e mostra la tua bellezza esteriore e interiore.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:La chiave oggi è l’azione, Pesci. C’è una grande quantità di forza che ti spinge. Una di queste forze può venire da un interesse romantico che aspetta che tu faccia la prossima mossa. Potresti avere molti progetti e non essere sicuro su dove focalizzare la tua energia. Non hai bisogno di concentrarti su nessuna cosa. La chiave è mantenere l’equilibrio.

Buone stelle a tutti!