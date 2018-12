Snow Dream Experience Livigno: a Natale un’avventura glaciale

Una grande opera d’arte che discende direttamente dall’esperienza di Art In Ice, il contest di scultura internazionale di neve, promossa per 17 anni da Lungolivigno, sostenitore della centralità dell’arte anche tra le vette.

Da metà dicembre a fine marzo è possibile trascorrere una notte magica negli Snow Chalet a zero gradi, riscaldati dal sacco a pelo termico, mentre il termometro esterno scende sotto zero.

Un bosco di neve pieno di magia, abitato da scoiattoli e cervi, ma anche da creature mitiche, come il dahu, lo stambecco dalle gambe asimmetriche per muoversi meglio sui ripidi pendii delle Alpi.