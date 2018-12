Armani Dolci Natale 2018: una collezione speciale per Feste in grande stile

Armani Dolci Natale 2018

Una collezione speciale per un Natale in grande stile

Panettone, Pandoro e cioccolato: la moda incontra l’alta pasticceria

Armani Dolci Natale 2018 – Se quest’anno avete voglia di regalare o regalarvi qualcosa di dolce ed esclusivo, date un’occhiata alla collezione luxury di Armani Dolci che, per celebrare con stile le vacanze natalizie, ha creato qualcosa di unico.

Re Giorgio regala il gusto dei sapori autentici, la ricercatezza delle lavorazioni artigianali e l’unicità delle materie prime in una collezione speciale, vestita di tonalità accese, tra cui il rosso, colore tradizionale del Natale.

L’eccellenza delle materie prime, l’accurata lavorazione secondo tradizione e il packaging sempre originale ed elegante, rendono il Natale firmato Armani una gioia per gli occhi e per il palato.

Cominciamo dal Panettone, il classico intramontabile che non può mai mancare su una tavola Natalizia. Fragranza, profumo, alveolatura, ingredienti di qualità. La carta rossa solcata da riflessi metallizzati tono su tono avvolge le cappelliere bordeux con logo dorato.

Il Panettone è disponibile nella versione classica, oppure in quella pere e cioccolato, sia nel formato da 1 kg che in quello da 100 grammi, proposto in una piccola scatola di latta. ​L’idea perfetta per soddisfare sia il lato gourmet che quello “modaiolo” dei vostri amici o parenti.

Nell’elegante cappelliera si trova anche il Pandoro, dolce, soffice e “burroso”, che va rivalutato per la sua semplicità e bontà.

E per gli amanti del cioccolato, una dolce scacchiera in cui protagoniste sono le iconiche praline al cioccolato, insieme a quadretti di cioccolato, dragées e marron glacé che, insieme, creano un raffinato accostamento di sfumature di rosso. E a completare il packaging un nastro in gros grain con il logo Armani/Dolci in oro.

La collezione sarà disponibile nei negozi Armani/Dolci di Milano, New York, Tokyo, Dubai, Taiwan e Kuala Lumpur, e acquistabile sul sito online armanidolci.com.

Buone Feste a tutti!