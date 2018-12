Oroscopo del giorno 15 Dicembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 15 Dicembre 2018 Sabato è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 15 Dicembre 2018 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Ariete, questa potrebbe rivelarsi una giornata impegnativa per te. Sei abituato a essere il sovrano circondato da cortigiani che stanno ai tuoi piedi. C’è qualcosa che cerca di attirare l’attenzione oggi, ricordandoti che ci sono altre persone su questo pianeta oltre a te. Un messaggero inaspettato potrebbe spuntare per ricordarti che non tutto ruota intorno a te.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un giorno fantastico per te Leone. Sentiti libero di concentrarti su di te ed essere egoista riguardo alle tue passioni. Sii consapevoli del fatto che eventi inaspettati possono emergere per ricordarti che il numero uno è davvero importante, ma non dimenticare neanche i numeri due, tre e così via.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Cerca di non essere troppo arrogante oggi Sagittario, anche quando sei assolutamente sicuro di avere ragione riguardo la situazione. Più che probabilmente, hai le risposte corrette. Stanno arrivando eventi imprevisti e potresti scoprire che qualcuno sta giocando con le tue emozioni.

Oroscopo del giorno 15 Dicembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Prenditi cura di te e dei tuoi bisogni, Toro. C’è un vantaggio nell’assicurarsi che le tue emozioni siano curate e stabili prima di provare a guarire gli altri. I tuoi sentimenti sono potenti e imprevedibili oggi. Potresti scoprire che le altre persone cercano di opporsi alle tue convinzioni. Alzati e sii forte. Non aspettare fino all’ultimo minuto per dire a qualcuno esattamente come ti senti.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Dai alle altre persone il loro spazio, Vergine. Se la conversazione diventa troppo noiosa, sorridi e annuisci. Ci può essere molta tensione oggi. Cerca di mantenere un sano equilibrio. Non farti prendere dal dramma degli altri.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Le persone possono avere una scintilla in più nelle loro azioni e un morso in più nelle loro parole oggi. Scoprirai che potresti stare meglio stando semplicemente alla larga da qualsiasi situazione che non sembra giusta. Saresti saggio a startene in disparte e non preoccuparti di nulla oltre alla routine quotidiana.

Oroscopo del giorno 15 Dicembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Adotta l’approccio non convenzionale oggi, Gemelli. Le tue emozioni potrebbero essere al limite e la minima cosa potrebbe farti scappare. Fai del tuo meglio per mantenere la calma. La stabilità emotiva è la chiave per mantenere uno stile di vita sano.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un giorno potente per te, Bilancia. Le tue emozioni possono essere testarde, ma renditi conto che la cosa che ti resiste è in realtà quella che ti serve di più. Considera di fare un grande cambiamento che ti aiuterà a creare un equilibrio più sano tra te e le persone che ti circondano. Potrebbe essere il momento giusto per adottare una prospettiva completamente nuova su come gestire le relazioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Esprimi te stesso al massimo oggi, Acquario. Sentiti libero di adottare un approccio non convenzionale quando si tratta di affrontare le tue emozioni. Tutto quello che devi fare è pensare da solo. Combatti le norme stabilite e sii la persona che vuoi essere.

Oroscopo del giorno 15 Dicembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un giorno di opposti per te. Puoi saltare da una cosa all’altra, Cancro. Cerca di essere quello attivo nella situazione rispetto a quello che agisce. C’è molto potenziale per essere colpito, ma puoi facilmente capovolgerlo colpendo tu per primo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe essere una giornata insolita per te, Scorpione. La tua solita natura accomodante e adattabile potrebbe essere increspata da persone che cercano di prendere in consegna progetti che sei perfettamente qualificato a fare. In tali situazioni, normalmente ti ritirerai con grazia in un angolo tranquillo, ma ora diffondi le tue bellissime ali e fai sapere che non dovresti essere trascurato.

PESCI ⭐ TOP:Oggi potrebbe essere difficile affrontare le energie opposte, Pesci. Punti di vista conflittuali e prospettive contorte si scontrano nel tuo mondo. Le tue emozioni potrebbero metterti iall’angolo, mentre una forza potente ti spinge a credere in un approccio più rivoluzionario. Cerca di mantenere un equilibrio in tutte le situazioni, specialmente quelle che coinvolgono le emozioni.

Buone stelle a tutti!