Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2018 Lunedì

Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2018 Lunedì è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Cerca di non essere stravagante oggi, Ariete. Concentrati su di te e su ciò che devi fare. Non perdere tempo a cercare di attirare l’attenzione degli altri. Lascia che si occupino di loro stessi mentre tu ti concentri sui tuoi obiettivi e sulle tue faccende. Scoprirai che puoi essere molto produttivo finché rimarrai concentrato e calmo.

LEONE ⭐⭐ TOP:Prenditi cura della tua casa oggi, sia fisicamente che emotivamente. Metti in ordine la camera da letto e non dimenticare di pulire la polvere da sotto il letto e i demoni dalla tua mente.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Prendi una pausa oggi, Sagittario. Ricarica le batterie. Ti meriti una pausa. Una volta che sarai a posto, considera tutte le implicazioni di qualsiasi azione. Pianifica attentamente le tue mosse. Sii forte e deciso, non avventato e frenetico.

Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è una giornata magnifica in cui dovresti scoprire che le cose funzionano molto bene. Hai un approccio testardo che ti aiuterà a metterti al lavoro e fare tante cose. Assicurati di essere su un terreno solido prima di fare il prossimo passo verso l’alto. Hai la possibilità di raggiungere la cima di molte montagne, quindi non perdere tempo. Indossa gli stivali e inizia a salire.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Vai avanti e agisci con sicurezza, Vergine. Probabilmente scoprirai di essere più stabile, lasciandoti libero di esplorare e correre più rischi di quanto faresti normalmente. Il tuo intuito può essere forte, quindi non esitare a fare affidamento su di esso. Assicurati che le tue azioni siano chiare e decisive. Hai un grande potere, quindi usalo con saggezza.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sentiti libero di andare avanti con i tuoi piani, Capricorno. Questo è un grande giorno per agire. Ultimamente hai raccolto e analizzato una grande quantità di dati. Ora è il momento di mettere a frutto queste informazioni. Sei aiutato da una spinta in più di sicurezza interiore e forza emotiva. Il tuo approccio radicato e conservatore sarà ampiamente ricompensato. Non potresti chiedere una giornata più produttiva!

Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: C’è un tono serio oggi Gemelli, quindi prendilo in considerazione quando ti verrà voglia di fare uno scherzo ad un amico. Mantieni le cose reali. Stai a casa e prenditi cura di qualsiasi attività. Hai una natura disciplinata che ti aiuterà a fare le cose.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere difficile per te cominciare un progetto da zero, Bilancia. Assicurati che le tue azioni siano ben ponderate. Prova i freni prima di scendere la montagna. Scoprirai che oggi puoi fare molto se rimani concentrato e disciplinato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo potrebbe essere un momento buono per pianificare Acquario. Sii realistico e premuroso nelle tue azioni. Sii consapevole dei passi che devi compiere per raggiungere un determinato obiettivo. In caso di dubbio, prendi la via più prudente. Non distrarti lungo la strada. Resta concentrato.

Oroscopo del giorno 17 Dicembre 2018 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Porta stabilità alle tue emozioni oggi, Cancro. Hai la tendenza a portare le cose agli estremi, oscillando da incredibili alti a incredibili bassi. Dai al tuo sistema nervoso una pausa e calmati. Vai a fare una passeggiata nei boschi. Assicurati che tutte le tue azioni siano razionali e ben pianificate. Assicurati di avere il controllo delle tue emozioni prima di interagire con gli altri.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Finisci tutto ciò che non hai concluso ieri, Scorpione. Usa la mattina per pianificare, il pomeriggio per fare tutto e la serata per rilassarti. Sii consapevole del tempo e dei tuoi limiti fisici e mentali. Porta la tua immaginazione sulla Terra e sii realista riguardo agli obiettivi.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Porta le tue emozioni sulla Terra oggi, Pesci. La tua immaginazione potrebbe essere incontenibile. Se non valuti attentamente la realtà, potresti trovarti in guai seri dopo. Assicurati di avere un paracadute funzionante. Sii realista sulla tua situazione attuale e agisci con fiducia. Assicurati di avere chiari i fatti prima di fissare obiettivi e piani.

Buone stelle a tutti!