Oroscopo del giorno 18 Dicembre 2018 Martedì

Oroscopo del giorno 18 Dicembre 2018 Martedì è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 18 Dicembre 2018 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua energia dovrebbe finalmente ritornare, Ariete. Dovresti goderti il buon umore per tutto il giorno. I tuoi poteri di persuasione sono forti. C’è una spinta extra di energia dietro le tue emozioni. Scoprirai che questo potrebbe portare ad una sorta di trasformazione nel profondo. Qualunque cosa tu faccia, fallo con passione. Lascia trasparire la tua natura coraggiosa.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un giorno fantastico per te, Leone. Dovresti goderti il buon umore e le esperienze positive con gli altri. Molto probabilmente c’è un’energia che si muove lentamente nella tua vita in questo momento che sta toccando le tue emozioni. Scoprirai che c’è una grande quantità di fuoco e di passione che alimenta il tuo cuore, quindi sii generoso con il tuo spirito e segui i tuoi sogni.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le cose dovrebbero andare molto bene per te, Sagittario. Carica il tuo motore con carburante extra, perché brucerai in modo rovente. Non lasciare che qualcosa ti ostacoli. C’è un grande potere dietro le tue emozioni e scoprirai che l’intensità dei tuoi sentimenti è reale e coraggiosa, sia che tu stia ridendo o piangendo.

Oroscopo del giorno 18 Dicembre 2018 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Esci dal fango, Toro. Divertiti e non preoccuparti troppo delle conseguenze. Metti da parte la tua lista delle cose da fare e concentrati a divertirti. Oggi le persone avranno bisogno di un’attenzione in più, quindi sii generoso con baci e abbracci. Le tue emozioni sono potenti e dinamiche. L’intensità dietro le tue parole riflette la tua passione.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Le altre persone potrebbero essere esigenti con te, Vergine, quindi fai quello che puoi per compiacere la folla. Non esagerare nel pensare che devi essere qualcuno che non sei, e certamente non fare nulla che ti faccia sentire a disagio. Sii generoso con il tuo affetto, ma assicurati di ricevere un sostegno emotivo in cambio. È probabile che ci siano alcuni squilibri che necessitano di piccoli aggiustamenti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi hai bisogno di abbracci più grandi e più lunghi del solito, Capricorno. Una forza potente si sta muovendo attraverso la tua vita cercando di scuotere le cose. Più resisti all’opposizione, più la situazione diventa ostinata e ingombrante. Assicurati di avere una buona presa sulle tue emozioni prima di uscire di casa.

Oroscopo del giorno 18 Dicembre 2018 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Le tue emozioni potrebbero essere instabili in questo momento, Gemelli. C’è passione dietro le tue parole. Hai il potere di istigare grandi cambiamenti nella tua vita. Se sei saggio, considererai diversi modi per realizzarli. Trova la parte di te che ha bisogno di una spinta.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Le persone possono essere un pò egoiste ed egocentriche oggi, ma questo non significa che devi seguire il loro esempio, Bilancia. Ricorda agli altri l’importanza della collettività. Tutti noi dobbiamo intervenire e fare la nostra parte per essere felici. Hai la capacità di dare un equilibrio alla situazione e dovresti assolutamente metterlo alla prova.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Agisci con coraggio oggi, Acquario. Guardati allo specchio e sii orgoglioso di dire che hai un bell’aspetto. Agisci con fiducia e sentiti libero di pavoneggiarti. Sii onesto e fai sapere alla gente che sei forte e affidabile. Assicurati di fare molti complimenti alle persone intorno a te.

Oroscopo del giorno 18 Dicembre 2018 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ TOP: Se non stai attento all’energia che consumi oggi Cancro, scoprirai che tutto torna a schiaffeggiarti in faccia. È probabile che le altre persone siano testarde come te, quindi procedi con cautela. Più cerchi di controllare e manipolare gli altri, più aumenterà l’attrito. Le cose potrebbero esplodere. Adotta un atteggiamento amichevole e cerca di non prendere nulla troppo sul serio.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe non essere il giorno più facile per relazionarsi con gli altri Scorpione, ma come al solito, se vai con il flusso, scoprirai che puoi divertirti. Cerca di non restare coinvolto nel dramma di qualcun altro. Probabilmente ci saranno degli eventi che ti scuoteranno e faresti bene a starne alla larga. Mantieni un atteggiamento spensierato oggi e cercare di non cadere in qualcosa di troppo profondo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sii consapevole dei tuoi bisogni Pesci, e sentiti libero di essere un pò egoista. Prenditi il merito che hai e non lasciare che le altre persone ti facciano sentire come se non fossi degno dell’attenzione che ricevi. Hai un gran numero di regali da fare al mondo e non dovresti aver paura di mostrarli. Alleggerisciti e sii orgoglioso. Le altre persone sono fortunate a conoscerti!

Buone stelle a tutti!