Taipei Pop Music Center Taiwan: il cuore pulsante della musica 

L’Hall of Fame si trova all’interno di un cubo, che “vive” autonomamente, elevato da terra, e diviene il luogo per la celebrazione e l’esposizione di musica pop: comprende 4 piani di spazi espositivi, un bar, uffici amministrativi, un Digital Media Center, strutture di ricerca, due sale-conferenza e una Sky View Loung con vista panoramica dall’alto su tutto il complesso.

I progettisti hanno sfidato le tradizioni locali costruendo un’architettura il cui centro è costituito da spazi polifunzionali “intessuti” in un volume luogo e dinamico creato da “ventagli” che riflettono e sostengono l’intera struttura. Tre sono gli elementi principali del complesso: la Main Hall (auditorium principale), l’ Hall of Fame (centro espositivo) e l’ Outdoor Amphitheatre (anfiteatro all’aperto).

Taipei Pop Music Center Taiwan – Jesse Reiser e Nanako Umemoto di RUR Architecture PC di New York, in collaborazione con lo studio di architettura Fei e Cheng di Taiwan, hanno vinto il concorso internazionale per il progetto di un’area di 62.600 mq sul quale è stato creato nel 2015 il Pop Music Center di Taipei.