Burberry campagna Natalizia 2018

Nel Cast: Naomi Campbell e la madre

“Chiudi gli occhi e pensa al Natale”: il cortometraggio stellare di Burberry

Burberry campagna Natalizia 2018 – Il Natale si avvicina e quest’anno Burberry, ha deciso di celebrarlo con una campagna pubblicitaria davvero unica che vede come protagonista la Venere Nera del fashion system Naomi Campbell, accompagnata da una persona a lei molto cara, la mamma Valerie Morris-Campbell.

Le due hanno posato fianco a fianco con gli iconici capi dalla fantasia della griffe, dando prova del fatto che la bellezza, nella loro famiglia, è un fattore ereditario.

Il nuovo direttore creativo della maison Riccardo Tisci, continua la sua elegante rivoluzione all’interno della casa di moda. Per Natale, una delle feste più amate dagli inglesi, ha pensato di celebrare lo spirito delle feste con il cortometraggio “Close Your Eyes and Think of Christmas” diretto dalla fotografa inglese Juno Calypso.

In una Londra dal clima imprevedibile, la magia di un bosco innevato è solo un’immagine televisiva che conduce nelle vite più ordinarie dei protagonisti, tutte celebrities.

Il film infatti, vede la partecipazione di un cast stellare: l’attore Matt Smith di The Crown, la rapper M.I.A. e l’intramontabile Kristin Scott Thomas, oltre all’inaspettata apparizione madre-figlia, quella di Naomi Campbell e Valerie Morris-Campbell.

Le due appaiono in chiusura del video in una dolcissima versione: la modella appoggia la testa sulle gambe della madre, mentre quest’ultima è seduta su un raffinato divano di velluto blu. Ad accomunarle non ci sono solo l’incredibile somiglianza e la bellezza mozzafiato, ma anche i capi dall’iconica fantasia tartan che indossano, che fanno parte della collezione firmata da Tisci in collaborazione con Vivienne Westwood, in vendita a partire da dicembre.

Ma non è la prima volta che madre e figlia appaiono insieme come modelle: nel 1993 hanno sfilato insieme per Mugler, e nel 2010 hanno ripetuto l’esperienza in passerella in occasione dello show benefico di Fashion for Relief.