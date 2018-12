Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2018 Mercoledì

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2018 Mercoledì è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua più grande qualità è la generosità, Ariete. La tua natura non è quella di dare agli altri per ottenere qualcosa indietro, ma per il piacere di dare. È così che ottieni potere e luce. Pensa a tutte le persone nel mondo che danno loro stesse senza aspettarsi nulla in cambio. Non devi fare molti sforzi per essere una di quelle persone, provaci!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai il dono di essere in grado di portare le tue grandi idee agli altri. Nella tua famiglia, potresti essere colui che insegna ai tuoi figli la vita e le sue responsabilità. Oggi qualcuno potrebbe insegnarti qualcosa che non sapevi. Non dovresti mai dimenticare che educazione significa comunicazione e la comunicazione è lo scambio di idee.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Non puoi passare tutto il tuo tempo a correre da un’attività all’altra, Sagittario. Devi fare una pausa di tanto in tanto. Hai tutta l’energia di cui hai bisogno, ma dovresti pensare a rilassarti. Il tuo corpo potrebbe aver bisogno di ricaricare le batterie. Presto sarai nel vivo dell’azione e avrai bisogno di tutta l’energia che hai.

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: È importante dare un’occhiata a te stesso e sapere dove stai andando, Toro. Una piccola autoanalisi non fa mai male a nessuno, soprattutto quando pensi di non arrivare da nessuna parte. Ma hai la tendenza a esagerare con l’autocritica. Prendi questa giornata per cercare di ignorare quella piccola voce nella tua testa, o anche dimostrarla sbagliata!

VERGINE ⭐⭐ TOP:Potrebbe esserci tensione nell’aria durante la tua giornata, Vergine. L’affaticamento degli ultimi giorni sta iniziando a consumarti. Potresti essere riuscito a litigare con qualcuno vicino a te, ma potrebbe esserci una ragione per questo. Approfitta della situazione per liberarti dalla tensione.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: La configurazione planetaria di oggi ti sta interrogando su un aspetto della tua vita che ti causa molte difficoltà, Capricorno. Forse il tuo partner è spesso fuori casa e questo è particolarmente difficile per te. Vorresti che la tua dolce metà fosse sempre lì. Questo potrebbe causare qualche tensione nella tua relazione. Hai parlato con il tuo partner dei tuoi sentimenti? Se non è così, dovresti farlo.

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Gemelli, hai la tendenza a scappare dal confronto, ma oggi potresti non essere in grado di evitarlo. Il tuo partner o un membro della tua famiglia potrebbe farti pressione. È possibile che tu abbia già trovato una soluzione a questo problema. Dì al tuo partner quello che lui o lei vuole sentirsi dire in modo che tu possa fare ciò che vuoi in seguito.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Non vivi la tua vita secondo le regole della società, Bilancia. La tua libertà è ciò che è più importante per te. Ma nonostante la tua indipendenza, ci sono giorni in cui hai la sensazione improvvisa che potresti finire con il restare da solo in questo mondo. Oggi dovresti davvero cominciare a pensare a cosa significhi per te la parola “impegno”. È davvero così spaventosa?

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Acquario, potresti esserti sentito un pò sotto tono ultimamente. Ti piace regalarti un pò di malumore di volta in volta. Ci sono giorni però in cui non vuoi crescere. Hai abbastanza tempo per giocare? Pensaci.

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2018 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti un pò stanco, Cancro. È un buon momento per fare il punto della tua vita. Potresti aver ricevuto delle notizie su qualcuno che ti ha causato qualche sofferenza. Prenditi il tempo per lasciare che gli altri si prendano cura di te.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Scorpione, la vita intorno a te oggi sembra quasi un (brutto) sogno. È quasi come se le persone parlassero, ma nulla di comprensibile sta venendo fuori dalle loro bocche. Forse due persone vicine a te stanno avendo problemi. Questi sono giorni in cui le persone hanno più bisogno di te.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Una cosa è certa Pesci, preferiresti essere a letto con un buon libro piuttosto che nel mondo stressante. Ma potresti sentirti come se ti perdessi alcune delle cose belle della vita. Quanto tempo passi con le altre persone? Perché non provare a trovare qualcuno che condivide il tuo gusto per i buoni libri e il letto? Pensaci!

Buone stelle a tutti!