Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2018 Giovedì

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2018 Giovedì è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Hai molto da offrire, Ariete. Eppure non sei riuscito a riconoscerti per tutto ciò che hai realizzato. Varrebbe la pena di prendersi del tempo per riflettere sul perché sia così. Hai un forte bisogno di essere amato, ma devi prima amarti. La tua famiglia e i tuoi amici ti supporteranno, ma prima devi supportarti.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Pensa a lungo e duramente prima di prendere impegni, Leone. Molto è in gioco, specialmente quando si tratta della tua vita amorosa. È probabile che una proposta stia arrivando. Sai come risponderai? Gli eventi potrebbero farti sentire a un bivio quando in realtà sei più in pista che mai. La chiave sta nel fidarsi del proprio istinto e rimanere fedele ai propri ideali.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le posizioni planetarie di oggi ti spingono ad affermarti Sagittario, ma fai attenzione a non portare questo incoraggiamento troppo lontano. Prova ad essere più aperto di mente piuttosto che metterti sempre sulla difensiva. Hai una personalità calda, quindi perché non permettere agli altri di provarla?

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Che tu lo riconosca o no, c’è un bambino dentro di te che ha bisogno di cura, Toro. Sei orgoglioso della persona che sei diventato. Ma tu sei il prodotto di chi eri una volta. Le posizioni planetarie di oggi ti suggeriscono di riconoscere tutte le parti del tuo passato: il bene e il male. Solo dopo aver integrato tutti gli elementi puoi essere la persona che dovresti essere.

VERGINE ⭐⭐ TOP:Sarai impegnato oggi, Vergine. Tuttavia, puoi ancora concludere la giornata con la tua scrivania piena di progetti, non perché sei improduttivo, ma perché sei popolare e il tuo lavoro è apprezzato. Potresti desiderare di non essere così prezioso! Non stressarti per tutto ciò che devi fare. Nessuno si aspetta che tu faccia tutto immediatamente. Riposati. Domani è un altro giorno.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Hai una forte componente creativa per la tua personalità. Dovresti usarla di più. Le posizioni planetarie di oggi influenzeranno sia la tua creatività che la tua produttività. Probabilmente ti troverai a lavorare come non mai, e con risultati migliori. Approfitta di questa fase finché dura! Questo è il tuo momento per dimostrare agli altri quello di cui sei capace.

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Pensa a oggi come ad un giorno di meritato riposo, Gemelli. Di solito sei la persona a cui rivolgersi quando gli altri hanno bisogno di consolazione. Oggi, nonostante la tensione nell’aria, le tue parole sembrano non avere alcun effetto. Lascia che altre persone si prendano cura di se stesse per un cambiamento. Puoi trascorrere il tuo tempo leggendo tranquillamente un buon libro. È molto più rilassante essere coinvolti nel dramma più immaginario che reale.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Hai lavorato duramente, Bilancia. Oggi è una buona giornata per ricaricare le batterie. Sembra che tutti vogliano un pezzo di te. Potresti aver raggiunto il punto in cui non hai più niente da dare. Va bene. Se possibile, prendi il telefono e riempi la tua giornata da solo. Dormi, medita, vai a fare una passeggiata!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai una forte componente creativa per la tua personalità. Dovresti usarla di più. Le posizioni planetarie di oggi influenzeranno sia la tua creatività che la tua produttività. Probabilmente ti troverai a lavorare come non mai, e con risultati migliori. Approfitta di questa fase finché dura! Questo è il tuo momento per dimostrare agli altri quello di cui sei capace.

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2018 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi fai il punto su tutto ciò che sta accadendo sul fronte interno, Cancro. Ripensaci negli ultimi mesi e vedrai quanta parte della tua attenzione è stata dedicata al lavoro piuttosto che ai tuoi cari. Probabilmente ci saranno un pò di conseguenze. Fortunatamente, alcuni giorni a stretto contatto con la famiglia metteranno tutto a posto. Non puoi biasimarli per aver voluto stare con te. Cerca di assecondarli.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe essere un punto di svolta per te, Scorpione. È possibile che tu abbia finalmente imparato a dire di no? Sei tu quello al quale tutti chiedono aiuto. Passi così tanto tempo sui problemi degli altri che ti rimane poca energia. Questa situazione alla fine non aiuta nessuno.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti essere incline a stare a letto oggi con il tuo libro preferito, Pesci. Chi non vorrebbe trascorrere il giorno in questo modo? Ahimè, non succederà. I pianeti ti stanno praticamente strappando le coperte e spingendoti fuori dal letto. C’è del lavoro da fare! E, cosa più importante, ci sono persone che devi vedere adesso. Metti un segnalibro nel libro. Può aspettare.

Buone stelle a tutti!